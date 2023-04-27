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Киноафиша Новости Режиссер Александр Хант анонсировал сериал на основе своего фильма «Межсезонье»

Режиссер Александр Хант анонсировал сериал на основе своего фильма «Межсезонье»

27 апреля 2023 14:56
Режиссер Александр Хант анонсировал сериал на основе своего фильма «Межсезонье»

Постановщик заявил, что намерен «обнулить» оригинальную картину и переосмыслить ее.

Режиссер Александр Хант сообщил о том, что разрабатывает сериал, основанный на его собственной криминальной мелодраме «Межсезонье» (2021).

Оригинальный фильм, снятый по реальным событиям, повествует о влюбленных подростках Саше (Женя Виноградова) и Дане (Игорь Иванов), которые сбегают из дома, чтобы устроить революцию против несправедливого мира взрослых. Со временем невинная авантюра Саши и Дани разрастается до настоящего преступления, после которого путь в прежнюю жизнь для них оказывается закрыт.

По словам постановщика, новое шоу будет представлять собой расширенное переосмысление картины, которые «обнулит» оригинальное «Межсезонье». В сериал войдет множество материалов, которые по тем или иным причинам не были задействованы в фильме. Речь идет не только о отснятых сценах, но и о множестве архивных кадров и экранных экспериментов:

«В корзине оказались не только игровые сцены, там документальные кадры, хроника, несюжетные кадры и просто странные эксперименты. Пора их вернуть».

Помимо «Межсезонья», Хант наиболее известен по драмеди «Как Леха Чеснок вел Леху Штыря в дом инвалидов», которое было удостоено номинации в категории «Лучший фильм» на премии «Ника».

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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