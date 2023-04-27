Эксклюзив: Ари Астер рассказывает о своем фильме мечты в новом проморолике «Всех страхов Бо»

«Киноафиша» представляет эксклюзивный локализованный проморолик нового фильма Ари Астера «Все страхи Бо», в котором персонаж Хоакина Феникса отправляется в психоделическую одиссею. В представленном видео Астер («Солнцестояние», «Реинкарнация») говорит:

«Я придумывал этот фильм десять лет. Часть меня поверить не может, что мы его сняли. Он эпичный. Гигантский. В каждой детали заключено множество других деталей. Представьте, что десятилетнего ребенка накачали антидепрессантами и отправили за покупками — такой вайб у этого фильма. Мне хотелось, чтобы после фильма ощущалось, что вы прожили целую жизнь или стали другим человеком. Я чувствую большую ответственность снять нечто невероятное. Это как еврейская версия «Властелина колец», только его путешествие — домой к маме. Я хочу, чтобы вы испытали, каково быть неудачником».

Главный герои истории — Бо (Феникс). Протагонист боится всего на свете, поэтому старается не выходить из дома, так как для него мир полон опасностей и сумасшедших. Но однажды ему приходится столкнуться лицом к лицу со своими страхами. Несмотря на панические атаки, он отправляется в путешествие в родной город, чтобы увидеться с матерью. Это оборачивается странным сюрреалистическим приключением.

В российский прокат «Все страхи Бо» выйдут 4 мая.