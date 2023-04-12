Клад, нацисты и два мстителя: Netflix представил трейлер комедийного боевика «Кровь и золото»

Фильм о красочном столкновении простой деревни и отряда фашистов выйдет на экраны в конце мая.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер немецкого комедийного боевика «Кровь и золото». Ведущие роли в картине исполнили Роберт Маазер («Варвары»), Мари Хаке («Чужестранка»), Александр Шеер («Кроваво-красное небо») и Рой Маккрири («Последний свет»).

Действие разворачивается весной 1945 года, то есть под самый конец Второй мировой войны. Однажды отряд солдат Рейха во главе с командиром фон Штарнфельдом (Шеер) узнает об отдаленной деревне, где спрятано еврейское золото, и решает во что бы то ни стало добыть клад. Главные герои — дезертир Генрих (Маазер) и простая девушка Эльза (Хаке), которых объединяет стремление бороться за справедливость и защитить невинных людей от нацистов. Когда фашисты начинают опустошать деревню в поисках сокровищ, дуэт и другие жители деревни вступают с ними в захватывающее противостояние.

Режиссером картины выступает Петер Торварт, ранее снявший криминальную комедию «Последний бык» и хоррор «Твари». Сценарий написал Стефан Барт, наиболее известный по фильмам «Цунами» и «Наследие тамплиеров». Съемки проходили в Чехии с марта по май 2022 года.

Премьера «Крови и золота» состоится на Netflix 26 мая. Продолжительность картины составляет 100 минут.