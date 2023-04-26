В производство запущен байопик о Егоре Летове

Кинокомпании «Студия 2К» и fDiz анонсировали первый биографический фильм о музыканте и лидере группы «Гражданская оборона» Егоре Летове. Картина получила название «Егор Летов. Мы уйдем из зоопарка», отсылающее к строчке из песни «Зоопарк» (1987).

Лента будет посвящена ключевым событиям биографии музыканта, произошедшим в период с 1982 по 1991 годы. Зрители увидят, как Летов жил в подмосковном поселке Красково, давал первые выступления, подвергался политическим преследованиям, проходил принудительное психиатрическое лечение, переживал смерть Янки Дягилевой и многое другое. Авторы проекта намерены четко следовать реальным фактам, создав на экране как можно более объективную картину эпохи. В разработке принимают участие настоящее журналисты, непрерывно опрашивающие множество экспертов, знакомых Летова и свидетелей изображаемых событий. В фильме также будут задействованы архивные кадры, призванные погрузить аудиторию в атмосферу того времени.

Режиссером картины выступит Николай Котанов, ранее снявший хоррор «Дьявол» и короткометражный вестерн «Ковбойские истории». В настоящее время команда ведет краудфандинговую кампанию на сервисе Boomstarter.ru. Авторы фильма ставят перед собой цель собрать сумму, необходимую для создания первых десяти минут ленты. Продажа билетов на премьерный показ фильма также открыта.