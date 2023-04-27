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Warner Bros готовит «Пункт назначения 6»

27 апреля 2023 14:41
Warner Bros готовит «Пункт назначения 6»

Возрождением занимаются создатель «Человека-паука: Нет пути домой» и режиссеры научно-фантастической драмы «Иные».

В рамках недавней презентации проектов Warner Bros. на проходящем в Лас-Вегасе мероприятии CinemaCon студия официально подтвердила планы на шестую часть хоррор-франшизы «Пункт назначения». Никаких дополнительных деталей сказано не было, но данный анонс уже является большим знаком.

Разговоры о следующем фильме ведутся на протяжении двенадцати лет, и за этот период было предпринято несколько попыток запуска продолжения, однако воедино все стало складываться лишь в начале прошлого года, когда к проекту подключился Джон Уоттс. Создатель трилогии про Человека-паука с Томом Холландом выступает автором идеи и исполнительным продюсером возрождения наряду с постоянным автором киносерии Крэйгом Перри. На должность режиссеров осенью были утверждены Зак Липовски и Адам Б. Стейн — постановщики признанной критиками скромной научно-фантастической драмы «Иные» (2018). Над сценарием работают Гай Бусик («Крик 6») и Лори Эванс Тейлор («Призраки прошлого»).

О сюжете пока ничего неизвестно, но общая концепция останется прежней, хотя и будет обыграна неким иным образом. В «Пункте назначения» речь идет о персонажах, ощущающих приближение неминуемой беды. Когда катастрофа происходит, им удается чудесным образом выжить. После везение заканчивается, и смерть начинает повсюду преследовать уцелевших, из-за чего они гибнут в результате всевозможных несчастных случаев.

Даты релиза у «Пункта назначения 6» пока нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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