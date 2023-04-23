Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе

Видеосъемка из космоса – уже давно не ноу-хау и практикуется аж с 1961 года. Первопроходцем выступил советский космонавт Герман Титов, впервые запечатлевший на кинокамеру «Конвас» земную поверхность и звезды. Вскоре после этого съемка космических миссий стала обыденным явлением, а общая продолжительность роликов еще в 70-е преодолела отметку в тысячу часов.

До поры до времени внеземные видео записывались исключительно в научных целях, пока в начале в 80-х кинематографистам из СССР не пришла в голову идея использовать их для художественного фильма. Так и появилось «Возвращение с орбиты», специально для которого были сняты кадры на станции «Салют-7» и корабле «Союз Т-9».

Кузнецов и Мухин – не только друзья детства, но и лучшие космонавты СССР. В течение долгих лет они готовились к совместному полету, однако неисправность на ракете-носителе вынудила приятелей отложить старт. Незадолго до второй попытки Кузнецов потерял жену. Находясь в трауре, он подает рапорт об уходе, поэтому Мухин отправляется в космос с новым напарником. На орбитальной станции происходит авария, по причине которой корабль космонавтов теперь не может отстыковаться. Судьба пилотов теперь находится в руках Кузнецова, по приказу начальства вылетевшего следом.

Возвращение с орбиты

Благодаря технологии IMAX в начале нулевых на свет появился один из самых масштабных и зрелищных документальных проектов всех времен – «Космическая станция 3D». Помимо впечатляющих кадров с запуском ракет, фильм предложил зрителям побывать в невесомости вместе с экипажем, а также от первого лица посмотреть на монтажные работы в открытом космосе.

Впервые камера смогла передать всю красоту космоса и впечатления, которые получают астронавты во время полета. Кинокартина настолько приглянулась зрителям, что не сходила с экранов свыше семи лет, собрав в прокате порядка 120 миллионов долларов.

Космическая станция 3D

Апогей страха (2012)

Документалистика – дело хорошее, но вернемся к кино художественному. В 2012 году произошло то, о чем многие голливудские режиссеры тайно мечтали десятилетиями: команда любителей выпустила игровой фильм, полностью снятый в космосе. Правда, фильм этот короткометражный и длится всего восемь минут.

Производство новаторской научно-фантастической картины «Апогей страха» началось в 2008 году, когда программист Ричард Гэрриот, приложивший руку к созданию нескольких культовых видеоигр, отправился на МКС в качестве космического туриста. Дабы не терять время впустую, авантюрист объединился с другими членами экипажа для тайного создания небольшого кинофильма, в основу которого лег сценарий писателя-фантаста Трейси Хикмана.

Гэрриот планировал выпустить короткометражку сразу же после возвращения на Землю, однако представители NASA запретили ему размещать отснятый материал. В конечном счете «Апогей страха» был опубликован лишь через четыре года с учетом некоторых правок.

Апогей страха

«Прекрасная планета» – еще один шедевр Тони Майерс, ответственной за создание «Космической станции». Участникам научной экспедиции, в разгар которой проводились съемки, пришлось с нуля осваивать тонкости кинопроизводства. В течение восьми месяцев Майер учила космонавтов правильной расстановке света, выбору планов и ракурсов, после чего отправила их вместе с камерами в открытый космос.

За год астронавтам удалось создать портрет целой планеты, позволяющий воочию убедиться в том, насколько прекрасен наш дом. Помимо уникальных космических кадров, от и до созданных без использования компьютерной графики, фильм содержит типичный для творчества Майерс экоактивистский посыл, призывающий человечество взяться за решение проблем земного толка.

Прекрасная планета

Сегодня спецэффекты позволяют воссоздавать космические реалии прямо на киностудии. Еще в 1995 году авторы драмы «Аполлон 13» снимали ключевые сцены в условиях настоящей невесомости, а в «Гравитации» 2013 года Сандра Буллок и Джордж Клуни оказались в открытом космосе, не выходя из павильона. Кроме того, при необходимости создатели блокбастеров всегда могут обратиться к NASA за аутентичным видеоматериалом. Однако идея отправить на орбиту актеров и съемочную группу не покидала кинематографистов до сегодняшнего дня.

В 2020 году в сеть просочилась новость, мол, Том Круз и Даг Лайман намерены снять новый фильм на МКС. Реакция отечественных киноделов не заставила себя ждать: в сентябре того же года продюсер Первого канала Константин Эрнст заявил о готовности отправить нескольких российских актеров в космос и тем самым победить американцев в космической гонке. Сказано – сделано. Во главе проекта с говорящим названием «Вызов» встал Клим Шипенко, за плечами которого работа над лентой «Салют-7», тогда как главную роль получила Юлия Пересильд, обошедшая свыше 3000 кандидаток.

В кинокартине рассказывается о Евгении Беляевой, посвятившей жизнь хирургии. Впереди ее ждет путешествие на внеземную станцию, где находится космонавт, нуждающийся в срочной операции. На подготовку к опасному полету у Жени всего месяц.