Миа Гот сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»

В этом году с актрисой должен выйти хоррор «Максин».

Восходящая голливудская звезда Миа Гот присоединилась к киновселенной Marvel. Как сообщает Deadline, 29-летняя британская актриса получила роль в фильме «Блэйд» с Махершалой Али.

Гот обрела мировую известность, сыграв главные роли в хоррорах Тая Уэста «X» и «Пэрл», а также в фильме ужасов Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн», который вышел в этом году. Также на счету Гот участие в таких фильмах, как «Эмма» (2020), «Суспирия» (2018), «Обитель теней» (2017) и «Нимформанка: Часть 2» (2013) Ларса фон Триера. Учитывая фильмографию актрисы, в которой превалируют мрачные картины, перезапуск «Блэйда» вполне соответствует ее амплуа. Можно не сомневаться, что она органично впишется в мир вампиров.

О сюжете «Блэйда» на данный момент информации нет, так что кого именно сыграет Гот, пока неизвестно. Студия Marvel отказалась от комментариев по этому поводу.

Режиссером фильма выступит Ян Деманж, сценарий написал Майкл Старрбери. Вместе с Али и Гот в актерский состав вошли Делрой Линдо и Аарон Пьер. Мировая премьера «Блэйда» намечена на 4 сентября 2024 года.

Следующим фильмом с Гот станет «Максин» — это заключительная часть трилогии, в которую также входят упомянутые «X» и «Пэрл». Вместе с тем актриса ведет переговоры о съемках в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн».