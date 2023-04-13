Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русский крест" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Миа Гот сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»

Миа Гот сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»

13 апреля 2023 15:39
Миа Гот сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»

В этом году с актрисой должен выйти хоррор «Максин».

Восходящая голливудская звезда Миа Гот присоединилась к киновселенной Marvel. Как сообщает Deadline, 29-летняя британская актриса получила роль в фильме «Блэйд» с Махершалой Али.

Гот обрела мировую известность, сыграв главные роли в хоррорах Тая Уэста «X» и «Пэрл», а также в фильме ужасов Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн», который вышел в этом году. Также на счету Гот участие в таких фильмах, как «Эмма» (2020), «Суспирия» (2018), «Обитель теней» (2017) и «Нимформанка: Часть 2» (2013) Ларса фон Триера. Учитывая фильмографию актрисы, в которой превалируют мрачные картины, перезапуск «Блэйда» вполне соответствует ее амплуа. Можно не сомневаться, что она органично впишется в мир вампиров.

О сюжете «Блэйда» на данный момент информации нет, так что кого именно сыграет Гот, пока неизвестно. Студия Marvel отказалась от комментариев по этому поводу.

Режиссером фильма выступит Ян Деманж, сценарий написал Майкл Старрбери. Вместе с Али и Гот в актерский состав вошли Делрой Линдо и Аарон Пьер. Мировая премьера «Блэйда» намечена на 4 сентября 2024 года.

Следующим фильмом с Гот станет «Максин» — это заключительная часть трилогии, в которую также входят упомянутые «X» и «Пэрл». Вместе с тем актриса ведет переговоры о съемках в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Тест: какой ты пришелец из кино? Тест: какой ты пришелец из кино? Читать далее 12 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Читать далее 13 апреля 2023
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 13 апреля 2023
Related video