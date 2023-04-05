Джеймс Ганн признал факт пресыщения супергеройским кино после «Мстителей: Финал»

Создатель трилогии «Стражи Галактики» и по совместительству творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн дал интервью журналу Rolling Stone, поделившись размышлениями о супергеройском кино. По его мнению, вопрос усталости аудитории от жанра сейчас как никогда актуален, но дело не в самих персонажах, а в некачественных историях и плохой проработке персонажей:

«Я действительно хочу, чтобы в Marvel продолжали снимать хорошие фильмы. Думаю, что после колоссального успеха «Мстителей: Финал» сложно что-либо делать. Все-таки это было настоящее всемирное событие. Честно говоря, тогда творилось сплошное безумие. После такого сложно делать что-либо. Именно по этой причине фильмы о Стражах Галактики в гораздо более выигрышной позиции, так как их действие происходит в другой плоскости. Думаю, что сейчас усталость от супергеройского кино имеет место. К самим супергероям это не имеет никакого отношения. Это в первую очередь связано с рассказываемыми историями, особенно когда создатели теряют контроль над персонажами».

Ганн продолжил:

«Мы любим Супермена, Бэтмена, Железного человека, потому что это невероятные герои, с детства живущие в наших сердцах. Но когда на экране все превращается в свалку чепухи, то становится банально скучно. Мне не нравятся многие зрелищные фильмы, потом что в них отсутствует эмоционально обоснованная история. Не важно, кинокомикс это или обычный блокбастер. Если у вас нет достойного сюжета, то зрители будут наблюдать лишь бездумный мордобой, и не важно, насколько продуманы дизайн и визуальные эффекты, итог будет один — это утомляет. Так что, да. Тема усталости очень актуальна».

Сейчас Ганн занимается продвижением «Стражей Галактики 3» и параллельно работает над предпроизводством «Супермена: Наследие». Финал трилогии Marvel стартует в прокате 5 мая, а релиз перезагрузки истории Человека из стали намечен на 11 июля 2025 года.