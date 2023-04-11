Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Марвелы»

Кэрол Дэнверс, Моника Рамбо и Камала Хан теперь работают в одной команде.

Студия Marvel представила дебютный тизер-трейлер супергеройского блокбастера «Марвелы», который расскажет о совместном приключении Кэрол Дэнверс, Моники Рамбо и Камалы Хан. В картине соединяются сюжетные линии «Капитана Марвел», «Ванды/Вижна» и «Мисс Марвел».

Действие начнется сразу после событий, показанных в мини-сериале «Мисс Марвел», повествующем о том, как юная Камала Хан (Иман Веллани) внезапно поменялась местами с Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон). Такая же необъяснимая ситуация происходит с Моникой Рамбо (Тейона Паррис), которая теперь сотрудничает с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и находится на его космическом корабле.

По некой неизвестной причине при каждом применении своих способностей героини меняются местами друг с другом. Чтобы выяснить, в чем дело и предотвратить некую большую угрозу, им необходимо постоянно находиться вместе и работать в команде. Если Камалу такой расклад более чем устраивает, то Дэнверс и Рамбо вынуждены мириться с ситуацией.

Режиссером кинокомикса выступила Ниа ДаКоста («Кэндимен»), сценарий написала Меган Макдоннелл («Ванда/Вижн»). Также в фильме снялись Зави Эштон, Пак Со-джун и Мохан Капур.

Премьера «Марвелов» намечена на 10 ноября.