Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Марвелы»

Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Марвелы»

11 апреля 2023 16:39
Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Марвелы»

Кэрол Дэнверс, Моника Рамбо и Камала Хан теперь работают в одной команде.

Студия Marvel представила дебютный тизер-трейлер супергеройского блокбастера «Марвелы», который расскажет о совместном приключении Кэрол Дэнверс, Моники Рамбо и Камалы Хан. В картине соединяются сюжетные линии «Капитана Марвел», «Ванды/Вижна» и «Мисс Марвел».

Действие начнется сразу после событий, показанных в мини-сериале «Мисс Марвел», повествующем о том, как юная Камала Хан (Иман Веллани) внезапно поменялась местами с Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон). Такая же необъяснимая ситуация происходит с Моникой Рамбо (Тейона Паррис), которая теперь сотрудничает с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и находится на его космическом корабле.

По некой неизвестной причине при каждом применении своих способностей героини меняются местами друг с другом. Чтобы выяснить, в чем дело и предотвратить некую большую угрозу, им необходимо постоянно находиться вместе и работать в команде. Если Камалу такой расклад более чем устраивает, то Дэнверс и Рамбо вынуждены мириться с ситуацией.

Режиссером кинокомикса выступила Ниа ДаКоста («Кэндимен»), сценарий написала Меган Макдоннелл («Ванда/Вижн»). Также в фильме снялись Зави Эштон, Пак Со-джун и Мохан Капур.

Премьера «Марвелов» намечена на 10 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Related video