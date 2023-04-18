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Киноафиша Новости Константин Эрнст высказался о бюджете фильма «Вызов» и потенциальном сиквеле

Константин Эрнст высказался о бюджете фильма «Вызов» и потенциальном сиквеле

18 апреля 2023 11:20
Константин Эрнст высказался о бюджете фильма «Вызов» и потенциальном сиквеле

Продюсер допускает, что съемки второй части могут пройти на Луне.

Продюсер Константин Эрнст поделился своими соображениями по поводу важности фильма «Вызов», стоимости его производства и потенциальном сиквеле картины.

Выступая на пресс-конференции, приуроченной к скорому выходу ленты в широкий прокат, Эрнст выразил надежду на то, что этот проект поспособствует возрождению интереса к космонавтике среди российской молодежи:

«У нас такое количество первенств в космосе: и спутник, и животные, и человек, и выход в открытый космос. Если бы Сергей Павлович Королев не умер, мы бы и на Луне оказались бы первыми. Так что нам хотелось как-то возобновить эту историю».

Эрнст также заявил, что слухи о том, что бюджет «Вызова» превышает 1,5 млрд рублей являются недостоверными. Реальная же стоимость проекта составляет менее 1 млрд рублей.

Наконец, продюсер не исключает возможность появления продолжения «Вызова» в будущем и выразил надежду на то, что съемки второй части пройдут на Луне. Хотя такие грандиозные планы могут показаться абсолютно нереализуемыми, режиссер Клим Шипенко признался, что еще несколько лет назад и подумать не мог, что ему придется работать в космосе, поэтому командировка на спутник Земли его совсем не удивит.

Премьера «Вызова» состоится уже послезавтра, 20 апреля.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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