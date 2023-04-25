Аарон Тейлор-Джонсон представил на CinemaCon кровавый трейлер «Крэйвена-охотника»

На мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе студия Sony Pictures продемонстрировала интригующий трейлер «Крэйвена-охотника» — супергеройского блокбастера о противнике Человека-паука, входящего в отдельную киновселенную «Венома» и «Морбиуса».

Судя по описанию ролика, предстоящий фильм будет значительно отличаться от своих предшественников. В продемонстрированном трейлере главного героя представили по-настоящему свирепым и беспощадным. В видео очень много крови. Заглавный герой в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона буквально разрывает толпы противников, используя примитивное оружие в виде острых когтей. В одном из фрагментов он буквально откусывает от одного из браконьеров кусок плоти и потом небрежно выплевывает его в экран.

«Черт возьми, да, у этого фильма будет рейтинг R», — воодушевленно уточнил Тейлор-Джонсон в своем видеообращении к гостям мероприятия.

Вместе с этим стало известно, что в фильме появится канонический костюм Крэйвена с львиной шкурой и прочими атрибутами, а также Носорог — еще один классический суперзлодей Marvel.

В остальной актерский состав картины вошли Ариана ДеБос, Рассел Кроу, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт, Фред Хехингер и Леви Миллер. Режиссером выступил Джей Си Чендор («Тройная граница»).

Премьера «Крэйвена-охотника» намечена на 6 октября.