Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Аарон Тейлор-Джонсон представил на CinemaCon кровавый трейлер «Крэйвена-охотника»

Аарон Тейлор-Джонсон представил на CinemaCon кровавый трейлер «Крэйвена-охотника»

25 апреля 2023 13:26
Аарон Тейлор-Джонсон представил на CinemaCon кровавый трейлер «Крэйвена-охотника»

Главный герой разрывает врагов и откусывает куски плоти.

На мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе студия Sony Pictures продемонстрировала интригующий трейлер «Крэйвена-охотника» — супергеройского блокбастера о противнике Человека-паука, входящего в отдельную киновселенную «Венома» и «Морбиуса».

Судя по описанию ролика, предстоящий фильм будет значительно отличаться от своих предшественников. В продемонстрированном трейлере главного героя представили по-настоящему свирепым и беспощадным. В видео очень много крови. Заглавный герой в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона буквально разрывает толпы противников, используя примитивное оружие в виде острых когтей. В одном из фрагментов он буквально откусывает от одного из браконьеров кусок плоти и потом небрежно выплевывает его в экран.

«Черт возьми, да, у этого фильма будет рейтинг R», — воодушевленно уточнил Тейлор-Джонсон в своем видеообращении к гостям мероприятия.

Вместе с этим стало известно, что в фильме появится канонический костюм Крэйвена с львиной шкурой и прочими атрибутами, а также Носорог — еще один классический суперзлодей Marvel.

В остальной актерский состав картины вошли Ариана ДеБос, Рассел Кроу, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт, Фред Хехингер и Леви Миллер. Режиссером выступил Джей Си Чендор («Тройная граница»).

Премьера «Крэйвена-охотника» намечена на 6 октября.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Читать далее 26 апреля 2023
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Читать далее 26 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
Related video