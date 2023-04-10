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Киноафиша Новости Рассел Кроу высказался о «Гладиаторе 2»: «Я немного ревную»

Рассел Кроу высказался о «Гладиаторе 2»: «Я немного ревную»

10 апреля 2023 15:49
Рассел Кроу высказался о «Гладиаторе 2»: «Я немного ревную»

Актер признался в любви оригинальному фильму.

Сейчас режиссер Ридли Скотт усиленно готовится к съемкам «Гладиатора 2», в котором главную роль сыграет Пол Мескал («Солнце мое»). Учитывая концовку оригинального фильма, в продолжение точно не вернется Рассел Кроу, однако журналисты продолжают интересоваться у актера его мыслями насчет второй части. В свежем интервью Collider австралийский артист заявил, что испытывает легкое чувство ревности, однако он всецело гордится оригинальной картиной:

«Послушайте, единственное, что я действительно чувствую по этому поводу — я немного ревную, понимаете? Причина в том, что тогда я был гораздо моложе, и для меня это был невероятный опыт. Съемки в «Гладиаторе» изменили мою жизнь. Это кардинально поменяло отношение людей ко мне и к тому, каким образом я зарабатываю. Знаете, мне очень повезло участвовать во многих крупных картинах, но влияние этой невозможно переоценить. Сейчас на дворе 2023 год, а мы снимали нашу ленту в 1999 году. Я гарантирую, что сегодня вечером где-то в мире точно будут крутить по телевидению «Гладиатора». Не каждый мой фильм может похвастаться подобным долголетием. Именно поэтому данный фильм занимает в моем сердце особое место».

В сиквеле Мескал перевоплотится в повзрослевшего Луция. Вместе с ним в сиквеле сыграют Дензел Вашингтон («Гангстер») и Барри Кеоган («Банши Инишерина»). Съемки по сценарию Дэвида Скарпы («Все деньги мира») начнутся в мае или июне.

Премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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