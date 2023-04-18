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Киноафиша Новости Сильвестр Сталлоне сыграет в комедийном боевике о доме для престарелых шпионов

Сильвестр Сталлоне сыграет в комедийном боевике о доме для престарелых шпионов

18 апреля 2023 15:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в комедийном боевике о доме для престарелых шпионов

Фильм станет первым проектом звезды в рамках многолетнего контракта с Amazon.

Сильвестр Сталлоне договорился об участии в новом проекте. Согласно Deadline, голливудский ветеран сыграет ведущую роль в комедийном боевике о доме для пожилых шпионов, получившем название «Никогда не поздно, чтобы умереть» (Never Too Old to Die).

В центре сюжета окажется герой Холодной войны, проживающий в пансионате для бывших шпионов. Когда в учреждении для престарелых агентов происходит убийство, экс-разведчик решает сделать все возможное, чтобы найти киллера и отомстить за дерзкое преступление. Вычислить врага протагонист попытается при помощи своих старых навыков.

Проект курирует медиагигант Amazon, с которым продюсерская компания Сталлоне Balboa Productions недавно заключила многолетний контракт по совместному производству контента. Грядущая картина является первым из череды потенциальных фильмов и сериалов. Сценарий написал Брайан Оттинг. Режиссер пока не утвержден.

Ранее Сталлоне сотрудничал с Amazon в рамках супергеройского экшена «Самаритянин». В этом году артиста можно будет увидеть в третьей части «Стражей Галактики», «Неудержимых 4» и в реалити-шоу «Семья Сталлоне», которое стартует на Paramount+ 17 мая. Также актер вернется к главной роли во втором сезоне гангстерского сериала Тейлора Шеридана «Король Талсы».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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