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Киноафиша Новости Российский кинофестиваль «Короче» объявил о приеме работ на участие в конкурсе

Российский кинофестиваль «Короче» объявил о приеме работ на участие в конкурсе

13 апреля 2023 13:54
Российский кинофестиваль «Короче» объявил о приеме работ на участие в конкурсе

В этом году в рамках мероприятия впервые в истории пройдет конкурс дебютного полнометражного кино.

Организаторы 11-го ежегодного кинофестиваля «Короче» объявили о начале приема работ на участие в конкурсе 2023 года. Все желающие могут подать заявку на официальном сайте мероприятия до 1 июля включительно.

11-ый кинофестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа. В этом году в регламент фестиваля будет добавлен конкурс полнометражных дебютных картин, призванный поддержать начинающих кинематографистов. Глава попечительского совета мероприятия Федор Бондарчук прокомментировал эту реформу в своем заявлении:

«Я рад, что фестиваль «Короче» расширяет возможности для начинающих авторов, так как поддержка дебютантов очень важна. Этот смотр давно стал местом притяжения продюсеров и представителей индустрии, мы знаем много историй успеха, связанных с этим фестивалем».

Для участия в конкурсе полнометражных дебютов принимаются первые самостоятельные русскоязычные режиссерские работы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2022-2023 годах. Программным директором секции выступает киновед и продюсер Ситора Алиева.

Что касается традиционного для «Короче» конкурса короткометражного кино, то участвовать в нем могут русскоязычные игровые и анимационные фильмы продолжительностью от 3 до 24 минут.

В прошлом году в рамках секции короткометражных картин гостям фестиваля были представлены 25 лент, а в целом на фестивале было показано 70 проектов. В этом году программа фестиваля будет значительно расширена, поэтому он будет длиться на 3 дня дольше.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Короче»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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