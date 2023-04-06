Ромком «Мое прекрасное несчастье» содержит массу пасхалок для фанатов фильмов «После»

Вышедший сегодня в российский прокат ромком «Мое прекрасное несчастье» преподнесет несколько приятных сюрпризов поклонникам мелодраматической франшизы «После». Постановкой картины по бестселлеру Джейми Макгвайр занимался режиссер Роджер Камбл, снявший второй фильм из упомянутого романтического цикла. Будучи поклонником «После», Камбл внес в «Мое прекрасное несчастье» несколько пасхалок.

Во-первых, это касается исполнителя главной мужской роли — Дилан Спроус воплотил роль Тревора Мэттьюса в сиквеле любовной истории Хардина (Хиро Файнс Тиффин) и Тессы (Джозефин Лэнгфорд). Другим занимательным моментом, который по достоинству оценят фанаты, является футболка с надписью «Да пошел ты, Хардин» и сцена, в которой Шепли плачет, смотря фильм «После». Кроме того, в «Мое прекрасное несчастье» перекочевали некоторые предметы одежды, которые носили актеры в «После. Глава 2».

«Я очень горжусь тем, что сам стал фанатом франшизы «После». Мы хотим расширять эту армию фанатов», — признался Камбл, комментируя так называемый фансервис в «Моем прекрасном несчастье».

Новый фильм повествует о недоступной первокурснице по имени Эбби (Вирджиния Гарднер), у которой есть большая тайна. Она жаждет скрыться от своего прошлого, но судьба сводит ее с обаятельным и романтичным бунтарем Трэвисом (Спроус). Он является чемпионом подпольных боев без правил. Проблема в том, что парень воплощает в себе абсолютно все, от чего девушке стоит держаться подальше, поэтому в попытках подступиться к ней он постоянно терпит неудачи. Ситуация меняется, когда Эбби проигрывает Трэвису пари и им приходится месяц жить в одной квартире. В этот момент между героями зарождаются настоящие чувства.