Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Отель призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ромком «Мое прекрасное несчастье» содержит массу пасхалок для фанатов фильмов «После»

Ромком «Мое прекрасное несчастье» содержит массу пасхалок для фанатов фильмов «После»

6 апреля 2023 12:05
Ромком «Мое прекрасное несчастье» содержит массу пасхалок для фанатов фильмов «После»

Режиссер внес в картину примечательные отсылки.

Вышедший сегодня в российский прокат ромком «Мое прекрасное несчастье» преподнесет несколько приятных сюрпризов поклонникам мелодраматической франшизы «После». Постановкой картины по бестселлеру Джейми Макгвайр занимался режиссер Роджер Камбл, снявший второй фильм из упомянутого романтического цикла. Будучи поклонником «После», Камбл внес в «Мое прекрасное несчастье» несколько пасхалок.

Во-первых, это касается исполнителя главной мужской роли — Дилан Спроус воплотил роль Тревора Мэттьюса в сиквеле любовной истории Хардина (Хиро Файнс Тиффин) и Тессы (Джозефин Лэнгфорд). Другим занимательным моментом, который по достоинству оценят фанаты, является футболка с надписью «Да пошел ты, Хардин» и сцена, в которой Шепли плачет, смотря фильм «После». Кроме того, в «Мое прекрасное несчастье» перекочевали некоторые предметы одежды, которые носили актеры в «После. Глава 2».

«Я очень горжусь тем, что сам стал фанатом франшизы «После». Мы хотим расширять эту армию фанатов», — признался Камбл, комментируя так называемый фансервис в «Моем прекрасном несчастье».

Новый фильм повествует о недоступной первокурснице по имени Эбби (Вирджиния Гарднер), у которой есть большая тайна. Она жаждет скрыться от своего прошлого, но судьба сводит ее с обаятельным и романтичным бунтарем Трэвисом (Спроус). Он является чемпионом подпольных боев без правил. Проблема в том, что парень воплощает в себе абсолютно все, от чего девушке стоит держаться подальше, поэтому в попытках подступиться к ней он постоянно терпит неудачи. Ситуация меняется, когда Эбби проигрывает Трэвису пари и им приходится месяц жить в одной квартире. В этот момент между героями зарождаются настоящие чувства.

Фото: «Вольга»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Читать далее 6 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Тест: кто ты из «Шрэка»? Тест: кто ты из «Шрэка»? Читать далее 6 апреля 2023
Related video