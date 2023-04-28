Будущий тиран становится ментором Рэйчел Зеглер в первом трейлере приквела «Голодных игр»

Студия Lionsgate представила первый трейлер приквела серии фильмов «Голодные игры» под названием «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Главные роли в фильме сыграли Том Блит («Позолоченный век»), Рэйчел Зеглер («Шазам! Ярость богов»), Виола Дэвис («Отряд самоубийц»), Питер Динклэйдж («Сирано») и Джейсон Шварцман («Отель «Гранд Будапешт»).

События имеют место более чем за полвека до событий оригинальных «Голодных игр» (2012) и повествует о десятом по счету смертельном состязании между подростками дистриктов антиутопичного государства Панем. В центре истории — молодой ветеран «Голодных игр» и будущий диктатор Панема Кориолан Сноу (Блит), которому поручают наставничество над участницей состязания Люси Грей (Зеглер). Предстоящие соревнование станет самыми крупным и сенсационным мероприятием за всю историю «Голодных игр», поэтому важность поддержки со стороны публики и спонсоров важна как никогда.

Благодаря исполнению песни во время церемонии «жатвы» подопечная Сноу приковывает к себе всеобщее внимание, и он начинает подозревать, что у девушки действительно есть шанс обойти своих конкурентов. Несмотря на предостережения основателя «Голодных игр» Каски Хайботтома (Динклэйдж), герой привязывается к Люси, из-за чего его жизнь и судьба всего Панема меняются навсегда.

Режиссером фильма выступает Френсис Лоуренс, снявший три из четырех частей оригинальных «Голодных игры», а также постапокалиптический хоррор «Я — легенда», семейное фэнтэзи «Страна снов» и другие фильмы.

Премьера «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» состоится 17 ноября.