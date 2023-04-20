Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синистер. Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента

Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента

20 апреля 2023 14:29
Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента

Об этом заявила ведущий продюсер телешоу ТНТ «Вызов» Марина Артемьева. Она также объявила о своем участии в презентации молодежного сообщества ВЫЗОВ, которая состоится 25 апреля в Ростове-на-Дону.

Коллектив ВЫЗОВ представляет собой молодую команду, которая стремится делиться самой интересной информацией о своей вовлеченности в сферу медиа, пробудив в окружающих желание посвятить себя науке, искусству и спорту. Сообщество ВЫЗОВ было образовано усилиями частного института развития «Иннопрактика» и продюсерской компанией Insight People с целью консолидировать молодых ученых со всей России.

По словам Артемьевой, идея ВЫЗОВа возникла на почве успеха спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», выходящего на канале ТНТ. Востребованность этой программы среди телезрителей дала понять, что тема молодых ученых является весьма перспективным направлением. Публике интересно следить за персонами из мира науки, культуры и спорта, открывая для себя что-то новое. Digital-пространство является неотъемлемой частью мира современной молодежи и определяет ключевые тенденции в жизни подрастающего поколения. В этой связи ВЫЗОВ призван способствовать популяризации контента на научно-популярную проблематику.

Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контентаАнонсированная презентация сообщества ВЫЗОВ состоится в Южном федеральном университете в 15:30. В рамках мероприятия выступят первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» и президент ВЫЗОВа Наталья Попова, а также глава Insight People Алина Зиннатуллина. В качестве специальных гостей презентацию посетят ведущий продюсер телешоу «Вызов» Марина Артемьева, основатель компании «Рокеттелеком» Эдуард Сапсай, а также блогер и популяризатор науки Алексей Гаврилов, являющийся резидентом Insight People.

Молодые ученые из ВЫЗОВа получат шанс поучаствовать в кастинге реалити-шоу ТНТ «Вызов», а также воспользоваться медиаресурсами для создания неповторимого научно-популярного и креативного контента. Кроме того, члены сообщества смогут побороться за гранты для претворения в жизнь своих научных проектов.

Присоединиться к ВЫЗОВу может каждый гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет независимо от места проживания. Достаточно лишь питать интерес к науке, культуре и искусству или же иметь достижения в этих сферах. Подав соответствующую заявку на официальном сайте вызов.рф, кандидаты примут участие в отборочном конкурсе. Пройдя отбор, участники станут членами сообщества и получат доступ ко всем его возможностям и ресурсам.

Чтобы посетить презентацию сообщества ВЫЗОВ, студентам следует зарегистрироваться, заполнив специальную форму по ссылке.

Фото: Пресс-центр Insight People
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё Читать далее 21 апреля 2023
Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил Читать далее 21 апреля 2023
Тест: Если закончите цитаты из советских фильмов на 16/16, то вы точно родились в СССР Тест: Если закончите цитаты из советских фильмов на 16/16, то вы точно родились в СССР Читать далее 21 апреля 2023
Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место Читать далее 21 апреля 2023
Лишь те, кто родился в СССР, смогут пройти этот тест на советские фильмы Лишь те, кто родился в СССР, смогут пройти этот тест на советские фильмы Читать далее 21 апреля 2023
Невыносимая хрупкость бытия: 7 испанских фестивальных фильмов, которые должен увидеть каждый Невыносимая хрупкость бытия: 7 испанских фестивальных фильмов, которые должен увидеть каждый Читать далее 20 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом Читать далее 21 апреля 2023
Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино? Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино? Читать далее 21 апреля 2023
Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино? Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино? Читать далее 21 апреля 2023
Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента Читать далее 20 апреля 2023
Related video