Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента

Об этом заявила ведущий продюсер телешоу ТНТ «Вызов» Марина Артемьева. Она также объявила о своем участии в презентации молодежного сообщества ВЫЗОВ, которая состоится 25 апреля в Ростове-на-Дону.

Коллектив ВЫЗОВ представляет собой молодую команду, которая стремится делиться самой интересной информацией о своей вовлеченности в сферу медиа, пробудив в окружающих желание посвятить себя науке, искусству и спорту. Сообщество ВЫЗОВ было образовано усилиями частного института развития «Иннопрактика» и продюсерской компанией Insight People с целью консолидировать молодых ученых со всей России.

По словам Артемьевой, идея ВЫЗОВа возникла на почве успеха спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», выходящего на канале ТНТ. Востребованность этой программы среди телезрителей дала понять, что тема молодых ученых является весьма перспективным направлением. Публике интересно следить за персонами из мира науки, культуры и спорта, открывая для себя что-то новое. Digital-пространство является неотъемлемой частью мира современной молодежи и определяет ключевые тенденции в жизни подрастающего поколения. В этой связи ВЫЗОВ призван способствовать популяризации контента на научно-популярную проблематику.

Анонсированная презентация сообщества ВЫЗОВ состоится в Южном федеральном университете в 15:30. В рамках мероприятия выступят первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» и президент ВЫЗОВа Наталья Попова, а также глава Insight People Алина Зиннатуллина. В качестве специальных гостей презентацию посетят ведущий продюсер телешоу «Вызов» Марина Артемьева, основатель компании «Рокеттелеком» Эдуард Сапсай, а также блогер и популяризатор науки Алексей Гаврилов, являющийся резидентом Insight People.

Молодые ученые из ВЫЗОВа получат шанс поучаствовать в кастинге реалити-шоу ТНТ «Вызов», а также воспользоваться медиаресурсами для создания неповторимого научно-популярного и креативного контента. Кроме того, члены сообщества смогут побороться за гранты для претворения в жизнь своих научных проектов.

Присоединиться к ВЫЗОВу может каждый гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет независимо от места проживания. Достаточно лишь питать интерес к науке, культуре и искусству или же иметь достижения в этих сферах. Подав соответствующую заявку на официальном сайте вызов.рф, кандидаты примут участие в отборочном конкурсе. Пройдя отбор, участники станут членами сообщества и получат доступ ко всем его возможностям и ресурсам.

Чтобы посетить презентацию сообщества ВЫЗОВ, студентам следует зарегистрироваться, заполнив специальную форму по ссылке.