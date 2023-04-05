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Киноафиша Новости Тимофей Трибунцев не дает покоя Данилу Тябину в трейлере комедийного сериала «На дне»

Тимофей Трибунцев не дает покоя Данилу Тябину в трейлере комедийного сериала «На дне»

5 апреля 2023 16:15
Тимофей Трибунцев не дает покоя Данилу Тябину в трейлере комедийного сериала «На дне»

Главному герою необходимо найти большую сумму денег или он угодит в тюрьму.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер комедийного сериала «На дне», повествующего о молодом экс-заключенном, которого терроризирует нерадивый полицейский. Премьера состоится 28 апреля.

В центре сюжета — 28-летний обаятельный парень из Нижнего Новгорода по имени Степа (Данил Тябин), мечтающий стать элитным сантехником и работать в Москве. Главный герой выходит из тюрьмы по УДО и получает в наследство от бабушки (Татьяна Орлова) жилье в старинном многоквартирном доме. Вместе с недвижимостью приходят и неприятности в лице жуликоватого полицейского (Тимофей Трибунцев). Последний требует от Степана 2,5 миллиона рублей, которые задолжала его покойная бабушка. В противном случае он угрожает посадить парня на десять лет.

В этот безвыходный момент Степа узнает, что дом, где ему досталась комната, хочет снести застройщик, а на его месте построить очередной ТЦ. Степа видит в ситуации уникальный шанс и решение всех проблем. Чтобы раздобыть деньги, он заключает с застройщиком устный договор, суть которого сводится к следующему — протагонист должен уговорить враждебно настроенных жильцов продать свою собственность, а за это бизнесмен выкупит его уголок за 3 миллиона. Дальше парень неожиданно для себя становится борцом за права собственников. События шоу разворачиваются в течении десяти дней.

Режиссером выступил Борис Казанцев («Зона комфорта»). Сценарий он написал вместе с Сергеем Пелипасом. В остальной актерский состав вошли Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина и Василий Бабаев.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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