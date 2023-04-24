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Киноафиша Новости На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

24 апреля 2023 16:29
На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Шоу о мести и подмене детей.

В российском онлайн-кинотеатре KION недавно состоялась премьера популярного турецкого многосерийного детектива «Кольцо», представляющего собой напряженную историю о мести и зловещих тайнах прошлого. Ведущую роли в сериале сыграла звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. В основой актерский состав также вошли Серкан Чайоглу, Хазал Субаши, Назан Кесал и Каан Йылдырым.

На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде ЭрчелНа KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Действие начинается в 1993 году. Злоумышленники крадут у молодой семьи Карабулут их маленького ребенка. Чтобы спасти дитя, отец привозит выкуп на место назначения, но бандиты забирают деньги и убивают его, при этом оставляя чужого малыша. Несмотря на скорбь, жена погибшего решает вырастить мальчика и называет его своим сыном. Через четверть века полицейским анонимно присылают диск, в котором закадровый голос называет имена всех виновников преступления — членов так называемой группировки «Кольцо». Одним из получателей становится приемный сын Карабулут Каан, оказавшийся в тюрьме за мелкие проступки. В этой связи следователи предлагают герою внедриться в криминальную организацию. Копия данной записи также оказывает у Джихангиры Тепели, реального сына Карабулутов, ставшего наследником одного из руководителей «Кольца». Именно к нему Каан ради исполнения мести попытается втереться в доверие.

На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде ЭрчелНа KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Сценаристами выступили Азиз Туна, Али Демирель, Мериям Дири и Селим Бенер, а режиссурой эпизодов занимались Башак Сойсал («Новая жизнь»), Волкан Коджатюрк («Азизе») и Сюлейман Мерт Оздемир. Проект курирует продюсерская компания ES Film, участвовавшая в создании хитового шоу «Барбароссы: Меч Средиземноморья».

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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