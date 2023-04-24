Следователь Анастасия Тодореску ищет похищенных детей в трейлере мрачного сериала «Кошка»

Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер мрачного многосерийного детектива «Кошка». Ведущую роль в сериале сыграла Анастасия Тодореску («Прямой эфир»). Первые два эпизода станут доступны на стриминге 25 мая, после чего трансляции перейдут в стандартный еженедельный формат.

В центре сюжета — следователь Оксана Кошкина (Тодореску) по прозвищу Кошка, недавно вернувшаяся к оперативной деятельности. Она вовлекается в расследование запутанного дела об исчезновении детей. Подобные случаи неуклонно учащаются, а волонтеров для обыска территории не хватает. По этой причине полицейские не могут уделять каждому делу должное внимание. Из-за сложившейся ситуации родители пропавших подростков находятся в состоянии полнейшего отчаяния. Кошкина, однако, обнаруживает важную зацепку — оказывается, что дети являются частью большой схемы, в которой задействовано множество сторон. По мере погружения в расследование Оксана осознает истинный масштаб катастрофы, на фоне чего вскрываются ее собственные детские травмы.

В сериале также сыграли Екатерина Вилкова («Последний богатырь»), Наташа Швец («Спутник»), Алена Хмельницкая («Ева, рожай!»), Павел Чинарев («Самка богомола»), Даниил Воробьев («Черная весна»), Анатолий Белый («Метро»), Карина Александрова («Жиза») и Лев Малишава («Бедные Абрамовичи»). Режиссером выступил Карен Оганесян («Я остаюсь»). По признанию постановщика, он давно мечтал снять подобную многослойную историю. Сценарий написали Сергей Востриков («Русалки») и Павел Косов («Решение о ликвидации»).