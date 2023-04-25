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Киноафиша Новости Тест: какой ты офисный работник из кино?

Тест: какой ты офисный работник из кино?

25 апреля 2023 12:00
Тест: какой ты офисный работник из кино?

Местный клоун или психотерапевт всего офиса – разбираемся, кто ты из популярных киноработяг.


 

Работающие на удаленке в комфорте своего дома или регулярно катающиеся в офис – все мы периодически фантазируем о том, как было бы здорово перенестись из реальности в любимый фильм или сериал и поработать, скажем, в Dunder Mifflin со слегка безумным Майклом Скоттом или вместе с семейством Рой вершить судьбы мира медиа. Такой возможности у нас, к сожалению, нет, а вот помочь выяснить, на кого из офисных кинотрудяг ты похож, мы можем.

Алена Попова
Алена Попова
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