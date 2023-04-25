Тест: какой ты офисный работник из кино?

Работающие на удаленке в комфорте своего дома или регулярно катающиеся в офис – все мы периодически фантазируем о том, как было бы здорово перенестись из реальности в любимый фильм или сериал и поработать, скажем, в Dunder Mifflin со слегка безумным Майклом Скоттом или вместе с семейством Рой вершить судьбы мира медиа. Такой возможности у нас, к сожалению, нет, а вот помочь выяснить, на кого из офисных кинотрудяг ты похож, мы можем.