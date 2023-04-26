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Киноафиша Новости В фильме «Вилли Вонка» Хью Грант сыграл умпа-лумпу

В фильме «Вилли Вонка» Хью Грант сыграл умпа-лумпу

26 апреля 2023 13:42
В фильме «Вилли Вонка» Хью Грант сыграл умпа-лумпу

Появилось описание трейлера, показанного на CinemaCon.

В рамках недавней презентации проектов на мероприятия CinemaCon в Лас-Вегасе студия Warner Bros. продемонстрировала трейлер фэнтезийного мюзикла «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в образе одноименного героя. Благодаря представленному ролику о фильме выяснилась еще одна ранее скрытая деталь — одного из членов народа умпа-лумпа сыграл Хью Грант.

Действие развернется в XIX веке в разгар промышленной революции. В рекламном видео показали титульного персонажа, оказавшегося в каком-то европейском городе после странствий по миру, в ходе которых он совершенствовал свое мастерство кондитера.

«Я в некотором роде волшебник, изобретатель и производитель шоколада», — произносит он.

На новом месте эпатажный протагонист намерен открыть уникальную шоколадную фабрику, но вскоре он понимает, что его планам пытается помещать некий злодей, управляющий шоколадным картелем. Несмотря на могущественного конкурента, Вилли полон решимости осуществить свой замысел. Трейлер заканчивается словами:

«Запомните мои слова — это будет величайшая шоколадная лавка, которую когда-либо видел мир».

Режиссером ленты выступил создатель дилогии «Приключения Паддингтона» Пол Кинг, а в остальной актерский состав вошли Оливия Колман, Кигэн-Майкл Ки, Салли Хокинс, Том Дэвис, Роуэн Эткинсон, Кобна Холдбрук-Смит, Рич Фулчер, Элли Уайт, Наташа Ротуэлл и другие.

Премьера «Вилли Вонки» намечена на 13 декабря.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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