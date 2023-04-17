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Киноафиша Новости Пит Дэвидсон весело живет свою жизнь в трейлере комедийного сериала «Ничегошеньки»

Пит Дэвидсон весело живет свою жизнь в трейлере комедийного сериала «Ничегошеньки»

17 апреля 2023 12:42
Пит Дэвидсон весело живет свою жизнь в трейлере комедийного сериала «Ничегошеньки»

Автобиографическое шоу о звезде шоу SNL и «Короля Стейтен-Айленда» выйдет в начале мая.

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер автобиографического комедийного сериала Пита Дэвидсона «Ничегошеньки».

Дэвидсон выступает сценаристом, исполнительным продюсером и исполнителем главной роли. В шоу также задействованы Джо Пеши («Один дома»), Иди Фалько («Сестра Джеки»), Джон Малэйни («Дикинсон»), Стив Бушеми («Чудотворцы») и другие. Постановкой занимается Джейсон Орли («Я хочу вернуть тебя»), а функции шоураннера выполняет Джуда Миллер («По друзьям»).

Сериал посвящен вымышленным гротескным событиям из жизни Дэвидсона (играет сам себя). Шоу сочетает в себе приземленные реалистичные эпизоды и абсолютно абсурдные сцены, тем самым отражая мировоззрение главного героя. В трейлере Дэвидсон пытается разобраться в себе, наладить отношения с семьей и выяснить, как сделать так, чтобы люди перестали видеть его как «простую шутку».

Дэвидсон наиболее известен как комик и звезда фильмов «Тела, тела, тела», «Король Стейтен-Айленда» и «Компромат». С 2014 по 2022 год он также являлся участником очень популярного в США комедийного телешоу Saturday Night Live (SNL). Помимо «Ничегошеньки», в ближайшем будущем он появится в картинах «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Дурные деньги», «Дом» и Wizards! («Волшебники!»).

Премьера «Ничегошеньки», состоящего из восьми серий, состоится на Peacock 4 мая.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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