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Киноафиша Новости Подростки отправляются в путешествие по Луне в трейлере семейного фильма «Кратер»

Подростки отправляются в путешествие по Луне в трейлере семейного фильма «Кратер»

14 апреля 2023 12:22
Подростки отправляются в путешествие по Луне в трейлере семейного фильма «Кратер»

Премьера научно-фантастического приключения состоится в мае.

Стриминговый сервис Disney+ выпустил трейлер научно-фантастического семейного фильма «Кратер». Главные роли исполнили Айзиа Расселл-Бэйли («Мы можем стать героями»), Маккенна Грейс («Охотники за приведениями: Наследники»), Билли Бэррэтт («Вторжение»), Орсон Хонг («Убийства в одном здании») и Томас Бойс.

Действие разворачивается в 2257 году в далекой колонии на поверхности Луны. Главный герой — мальчик Исайя (Расселл-Бэйли), который отправляется на поиски таинственного кратера, открытого его погибшим отцом. Компанию парню составляют его лучшие друзья Дилан (Бэррэтт), Борни (Хонг) и Маркус (Бойс). К их команде также присоединяется девочка Эддисон (Грейс), которая лишь недавно прибыла в колонию с Земли. Покинув стены защищенных жилых зон, ребята попадают в удивительный лунный мир, полный захватывающих видов, удивительных находок и смертельных опасностей. Исайя изо всех сил старается насладиться этим приключением и воплотить в жизнь мечту отца прежде, чем он будет отправлен жить на другую планету.

Режиссером выступил Кайл Патрик Альварез, наиболее известный по фильму «Стэнфордский тюремный эксперимент», а также сериалам «13 причин почему» и «Двойник». Сценарий был написан Джоном Гриффином, ранее работавшим над шоу «Сумеречная зона» и «Извне». В 2015 году текст Гриффина попал в голливудский «Черный список» — это рейтинг наиболее перспективных оригинальных сценариев, которые не были реализованы. В 2017 году сценарий «Кратера» был куплен студией 20th Century Fox, но из-за последующего слияния с Disney производство фильма было отложено.

«Кратер» выйдет на Disney+ 12 мая.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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