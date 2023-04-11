Шокирующий третий эпизод финального сезона «Наследников» установил рекорд

Третья серия финального четвертого сезона сериала «Наследники» установила рекорд по количеству зрителей для всего шоу. Эпизод, премьера которого состоялась в воскресенье, 9 апреля, в дебютный день собрал у экранов 2,5 млн зрителей на стриминговом сервисе HBO Max и телевидении. Это число превышает показатели предыдущей серии сезона на 22% (2 млн зрителей) и на 7% превосходит предыдущий рекорд шоу, установленный первым эпизодом четвертого сезона (2,3 млн зрителей).

Примечательно, что аудитория премьеры четвертого сезона «Наследников» оказалась на 62% больше аудитории премьеры третьего сезона, которая в октябре 2021 года привлекла к экранам 1,4 млн зрителей. Что касается второго сезона, то, по данным HBO, в настоящее время общее количество его зрителей на разных платформах составляет почти 7 млн человек.

В четвертом сезоне борьба за власть внутри семейства Рой продолжает набирать силу по мере приближения сделки по продаже медиаконгломерата Waystar Royco технологическому магнату Лукасу Матссону (Александр Скарсгард). Разногласия между Логаном и его взрослыми детьми Кендаллом (Джереми Стронг), Шивон (Сара Снук), Романом (Киран Калкин) и Коннором (Алан Рак) принимают все более радикальный оборот, поскольку каждый из героев чувствует, что его влияние находится под угрозой.