Хоакин Феникс собирается проведать свою мать в новом трейлере фильма «Все страхи Бо»

Киностудия A24 представила свежий трейлер нового фильма Ари Астера «Все страхи Бо», в котором герой Хоакина Феникса отправляется в галлюциногенную одиссею по своим самым жутким кошмарам ради единственной цели — добраться до дома своей матери.

В центре истории — беспокойный мужчина по имени Бо (Феникс). Герой недолюбливает улицу, потому считает, что за окном много опасностей. Из-за этого он горстями глотает таблетки и посещает психотерапевта. Однажды он вынужден по-настоящему выйти из зоны комфорта — Бо отправляется в путешествие в другой город к своей пожилой матери (Пэтти ЛюПон). Спокойно добраться до пункта назначения не получается, потому что улицы кишат сумасшедшими. По пути протагониста внезапно посещают странные видения, заставляющие его заглянуть в глаза всем своим детским страхам. Бо переживает фантастическое приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

Также в фильме снялись Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Стивен Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Хейли Сквайрс и Майкл Гандольфини. Для Астера это третий полнометражный режиссерский проект после «Реинкарнации» и «Солнцестояния». «Все страхи Бо» постановщик задумал еще более десяти лет назад. Сейчас Астер уже обдумывает следующую картину. По его словам, скорее всего, это будет вестерн. В главной роли он снова надеется задействовать Хоакина Феникса — настолько ему понравилось работать с актером.

Фильм «Все страхи Бо» выйдет в российский прокат 4 мая.