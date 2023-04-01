От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году

Шоу, без которых наша жизнь уже не будет прежней.

Как ни грустно расставаться с полюбившимися историями и героями, любой сериал рано или поздно подходит к финалу. Вспоминаем, какие популярные сериалы завершаются в этом году.

Дата премьеры: 13 января

Изначально «Ваша честь» планировался как мини-сериал о влиятельном судье Майкле Десиато, который покрывает сына, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом. Однако создатели решили продолжить проект, и во втором сезоне герой Брайана Крэнстона , лишенный своего статуса, получает шанс отомстить семье Бакстеров.

Сериал «Ваша честь» является адаптацией израильского сериала «Судья». Также существует российская адаптация сериала с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Ваша честь

Дата премьеры: 13 января

Психологический хоррор о богатой семейной паре, тяжело переживающей потерю ребенка и пытающейся заменить его куклой, будоражит воображение. В финальном сезоне «Дома с прислугой» Дороти и Шон Тернер, а также брат Дороти Джулиан противостоят няне Лиэнн, которая пугает их все больше и больше и является не той, за кого себя выдает.

Интересный факт: первая кукла, предложенная для съемок, оказалась слишком реалистичной, и ее пришлось заменить: создатели сериала побоялись, что зрителям покажется, что это настоящий ребенок.

Дом с прислугой

Дата премьеры: 8 февраля

Завершающий этап приключений судмедэксперта Барри Аллена, который обрел сверхъестественные способности в результате эксперимента. События финального сезона начинаются сразу после эпической битвы с Обратным Флэшем и будут сосредоточены вокруг борьбы супергероев с Разбойниками.

Интересный факт: Флэш — любимый персонаж героев сериала « Теория большого взрыва ». Во «Флэше» некоторые персонажи носят футболки с цитатами из «Теории большого взрыва»: например, супергероя Вайба можно заметить в футболке с надписью «Базинга!» — любимой фразой Шелдона Купера.

Флэш

Дата премьеры: 15 марта

История о добродушном американце Теде Лассо, приглашенном тренировать футболистов английского клуба, мгновенно покорила сердца телезрителей. В 3-м сезоне героев ждет решающий матч, который определит дальнейшую судьбу клуба «Ричмонд», а игрокам и их тренеру предстоит разобраться со множеством внутренних проблем. Тед продолжит работу с психологом, а Нейт, во 2-м сезоне перешедший в футбольный клуб бывшего мужа Ребекки, вступит с ним в открытое противостояние.

Идея сериала выросла из рекламного скетча NBC Sports, в котором Джейсон Судейкис сыграл обаятельного тренера Теда Лассо, беспрестанно шутящего о культурных различиях между европейцами и американцами. Ролик настолько понравился зрителям, что актер не раз возвращался к полюбившемуся образу в комедийных шоу, а вскоре Apple TV и вовсе заказал полноценный сериал о персонаже.

Тед Лассо

Дата премьеры: 26 марта

В завершении истории о наследниках медиаконгламерата Waystar Royco мы наконец узнаем, как решит распорядиться наследством семья Роев. В финале 3-го сезона глава семейства втайне от своих детей решает продать компанию предпринимателю Лукасу Мэтссону. В новом сезоне наследники объединятся против отца, чтобы вернуть компанию в свои руки.

Интересный факт: одним из прототипов миллиардера Логана Роя стал знаменитый медиамагнат Руперт Мердок, основавший кинокомпанию 21st Century Fox.

Наследники

Дата премьеры: 14 апреля

Подходит к завершению и история о домохозяйке Мидж Мейзел, которая после ухода мужа неожиданно для себя открывает в себе талант стендап-комика. В 4-м сезоне миссис Мейзел пытается возобновить карьеру после неудачной шутки и унизительного увольнения. В 5-м сезоне героиня наконец получит шанс воплотить все свои мечты, но ради этого ей придется изрядно попотеть.

Интересный факт: отец создательницы проекта Эми Шерман-Палладино Дон Шерман был стендап-комиком, поэтому женщина с детства была погружена в эту атмосферу и была знакома с тонкостями профессии.

Удивительная миссис Мейзел

Дата премьеры: 11 октября

О финальном сезоне антиутопии о тоталитарном государстве, в котором женщины из низших сословий вынуждены становиться суррогатными матерями для семей военных, пока мало что известно. Зрители надеются, что героиня Элизабет Мосс Джун Осборн, бросившая вызов чудовищной системе, сможет вернуть свою дочь Ханну, с которой была разлучена.

Сейчас создатели проекта готовят спин-офф сериала «Заветы» по одноименному роману Маргарет Этвуд. Его действие будет разворачиваться спустя 17 лет после событий «Рассказа служанки».

Рассказ служанки

Дата премьеры: пока неизвестна, предположительно – конец 2023 года.

Финальный сезон сериала о королевской семье вплотную приближается к современности и расскажет о том, как развивались события в семье Елизаветы II в конце 90-х — 00-е. Известно, что Имелда Стонтон вернулась к роли Елизаветы II, а Элизабет Дебики — к роли принцессы Дианы, с трагической гибели которой и начинаются события 6-го сезона.

Съемки 6-го сезона, начавшиеся в сентябре 2022 года, ненадолго приостановили в связи со смертью королевы Елизаветы II.