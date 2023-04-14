Морена Баккарин вернется к роли возлюбленной Райана Рейнольдса в «Дэдпуле 3»

Кроме того, на экране вновь появится Колосс, Допиндер и Слепая Эл.

По информации Deadline, Морена Баккарин («Ода радости») и Стефан Капичич («Двойник») присоединились к актерскому составу фильма «Дэдпул 3». Актеры планируют вновь исполнить роли Ванессы (Баккарин) и Колосса (Капичич), являющихся одними из ключевых персонажей двух предыдущих частей..

Помимо них, в «Дэдпуле 3» снимутся Райан Рейнольдс, Хью Джекман («Логан»), Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей»), Мэттью Макфэдиен («Операция «Мясной фарш») и другие. Ранее Рейнольдс также сообщил, что на экране вновь появятся Допиндер и Слепая Эл в исполнении Карана Сони («Чудотворцы») и Лесли Аггамс («Экстраполяции») соответственно.

Снимет фильм режиссер Шон Леви, наиболее известный по сериалу «Очень странные дела», а также фильмам «Живая сталь» и «Ночь в музее». Над сценарием работают Пол Верник («Призрачная шестерка»), Ретт Риз («Zомбилэнд: Контрольный выстрел») и Зеб Уэллс («Женщина-Халк: Адвокат»).

Президент Marvel Studios Кевин Файги выступает продюсером проекта. «Дэдпул 3» станет первым фильмом о болтливом наемнике, снятом под руководством студии Marvel.

Премьера картины состоится 8 ноября 2024 года.