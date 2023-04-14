Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русский крест" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Морена Баккарин вернется к роли возлюбленной Райана Рейнольдса в «Дэдпуле 3»

Морена Баккарин вернется к роли возлюбленной Райана Рейнольдса в «Дэдпуле 3»

14 апреля 2023 15:27
Морена Баккарин вернется к роли возлюбленной Райана Рейнольдса в «Дэдпуле 3»

Кроме того, на экране вновь появится Колосс, Допиндер и Слепая Эл.

По информации Deadline, Морена Баккарин («Ода радости») и Стефан Капичич («Двойник») присоединились к актерскому составу фильма «Дэдпул 3». Актеры планируют вновь исполнить роли Ванессы (Баккарин) и Колосса (Капичич), являющихся одними из ключевых персонажей двух предыдущих частей..

Помимо них, в «Дэдпуле 3» снимутся Райан Рейнольдс, Хью Джекман («Логан»), Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей»), Мэттью Макфэдиен («Операция «Мясной фарш») и другие. Ранее Рейнольдс также сообщил, что на экране вновь появятся Допиндер и Слепая Эл в исполнении Карана Сони («Чудотворцы») и Лесли Аггамс («Экстраполяции») соответственно.

Снимет фильм режиссер Шон Леви, наиболее известный по сериалу «Очень странные дела», а также фильмам «Живая сталь» и «Ночь в музее». Над сценарием работают Пол Верник («Призрачная шестерка»), Ретт Риз («Zомбилэнд: Контрольный выстрел») и Зеб Уэллс («Женщина-Халк: Адвокат»).

Президент Marvel Studios Кевин Файги выступает продюсером проекта. «Дэдпул 3» станет первым фильмом о болтливом наемнике, снятом под руководством студии Marvel.

Премьера картины состоится 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Читать далее 13 апреля 2023
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 13 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Тест: какой ты пришелец из кино? Тест: какой ты пришелец из кино? Читать далее 12 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Читать далее 14 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Читать далее 14 апреля 2023
Related video