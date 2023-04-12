Педро Паскаль готовится к крутому сюжетному повороту в продолжении «Одних из нас»

Педро Паскаль готов к потенциальной смерти своего героя Джоэла во втором сезоне сериала «Одни из нас». В новом интервью для Esquire актер сказал, что не удивится, если создатели шоу решат в точности экранизировать оригинальную видеоигровую дилогию:

«Было бы бессмысленно так точно следовать истории первой игры только для того, чтобы затем серьезно отклониться от этого пути».

По сюжету игры «Одни из нас: Часть II», Джоэл умирает от рук женщины по имени Эбби, стремящейся отомстить за смерть своего отца-хирурга, который был убит Джоэлом ради спасения Элли в финале первой части. Ожидается, что основой для второго сезона «Одних из нас» послужит именно вторая игра серии, поэтому потенциальная смерть Джоэла кажется вполне вероятной.

Вместе с тем Белла Рэмзи, исполняющая роль Элли, в том же интервью призналась, что не готова к такому повороту событий:

«Если это действительно произойдет в сериале, я не уверена, что буду эмоционально готова к этому».

В свою очередь шоураннер Крэйг Мэйзин отметил, что он и его коллега Нил Дракманн не считают, что сериалу нужно следовать сюжету первоисточника во всем:

«Мне кажется, сейчас уже для всех должен быть очевиден тот факт, что я не боюсь убивать персонажей. Но важно добавить, что ни Нил, ни я не чувствуем, что мы должны быть скованны исходным материалом».

Ранее создатели сериала заявили, что полная адаптация «Одни из нас: Часть II» потребует выпуска нескольких новых сезонов. Таким образом, даже если Джоэл действительно умрет в шоу, это не обязательно произойдет именно во втором сезоне.