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Киноафиша Новости Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть?

Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть?

14 апреля 2023 13:05
Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть?

Остроумную женскую комедию или захватывающую драму о путешествиях во времени?

В апреле стриминговый сервис Amediateka представил сразу пять отличных сериалов Остроумный новозеландский сериал «Младшая сестра» о девушке, которая пытается найти свое место в жизни; драма «Клуб плохих матерей» о женщине, которая хочет отомстить подруге; фантастический сериал «План Б» о путешествиях во времени; детективный триллер «Отправление» об исчезнувшем над океаном самолете; и, наконец, викторианская драма «Смерть и соловьи» о девушке, которая собирается сбежать с возлюбленным. Пройди наш тест и узнай, какой из этих сериалов тебе придется по душе. И скорей беги смотреть его на Amediateka!

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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