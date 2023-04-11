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Киноафиша Новости Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь»

Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь»

11 апреля 2023 14:01
Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь»

Шоу повествует о бесстрашных курьерах, рискующих жизнью ради того, чтобы доставить нуждающимся все необходимое.

Стрим-сервис Netflix представил тизер-трейлер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь», основанного на комиксе Delivery Knight («Рыцарь доставки») Ли Юн-гюна. Главные роли в шоу исполняют Ким У-бин («Безрассудно влюблённые»), Исом («Мой особенный брат»), Сон Сын-хон («Грандиозное шоу»), Ким И-сон («Не сработало») и Кан Ю-сок («Бар на колесах»).

События разворачиваются в 2071 году, когда мир оказался на грани вымирания из-за глобальной катастрофы. Весь воздух планеты был отравлен, из-за чего в живых остался лишь 1% человечества. Опасаясь токсинов в атмосфере, люди практически не покидают свои жилища. В этих условиях единственным средством связи выживших с внешним миром стали бесстрашные курьеры, называемые рыцарями. Главный герой — легендарный рыцарь 5-8 (У-бин), который, рискуя жизнью, пересекает мрачные апокалиптические пустыни, стремясь доставить кислород и необходимые припасы нуждающимся.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Чо И-сок, наиболее известный по лентам «Мастер», «Наблюдатели» и «Мир тишины».

Премьера «Черного рыцаря» состоится на Netflix 12 мая этого года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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