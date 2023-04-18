По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал поделился новыми сведениями о предстоящем втором сезоне сериала. Выступая на панели Deadline Contenders в воскресенье, 16 апреля, он заявил, что в новых сериях повествование замедлится и больше сосредоточится на политических махинациях, являющихся одной из визитных карточек оригинальной «Игры престолов»:

«Я рад, что мы продолжим с того же места, где завершился первый сезон. Теперь ритм повествования станет более традиционным, будет более напоминать «Игру престолов». Мы с Джорджем Р.Р. Мартином всегда видели это сказание как шекспировскую или греческую трагедию. Во многом это сериал о доме, который разрывает сам себя изнутри. Сейчас, когда все фигуры расставлены на доске, я очень рад взяться за создание следующей главы, чтобы показать, что происходит после того, как Визерис уходит и перестает держать ситуацию под контролем».

Кондал также сказал несколько слов о конфликте поколений внутри правящих элит Вестероса, которому был посвящен первый сезон:

«Наша задача заключалась в том, чтобы действительно показать этот конфликт поколений, который начался с Визериса. От Визериса и Отто Хайтауэра он перешел к Рейнире и Алисенте, когда они стали взрослыми. Затем это ожесточенное соперничество за власть передалось их детям. Это история трех поколений, и нам нужно было показать ее за один сезон, чтобы мы могли перейти к Танцу драконов».

Танец драконов — это гражданская война за власть в Вестеросе, развернувшаяся между сторонниками Рейнирны Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисенты Хайтауэр (Оливия Кук).

Дата премьеры второго сезона «Дома Дракона» пока неизвестна.