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Киноафиша Новости По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»

По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»

18 апреля 2023 14:57
По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»

По словам создателя шоу, будущие серии будут посвящены политическим интригам и гражданской войне между Таргариенами.

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал поделился новыми сведениями о предстоящем втором сезоне сериала. Выступая на панели Deadline Contenders в воскресенье, 16 апреля, он заявил, что в новых сериях повествование замедлится и больше сосредоточится на политических махинациях, являющихся одной из визитных карточек оригинальной «Игры престолов»:

«Я рад, что мы продолжим с того же места, где завершился первый сезон. Теперь ритм повествования станет более традиционным, будет более напоминать «Игру престолов». Мы с Джорджем Р.Р. Мартином всегда видели это сказание как шекспировскую или греческую трагедию. Во многом это сериал о доме, который разрывает сам себя изнутри. Сейчас, когда все фигуры расставлены на доске, я очень рад взяться за создание следующей главы, чтобы показать, что происходит после того, как Визерис уходит и перестает держать ситуацию под контролем».

Кондал также сказал несколько слов о конфликте поколений внутри правящих элит Вестероса, которому был посвящен первый сезон:

«Наша задача заключалась в том, чтобы действительно показать этот конфликт поколений, который начался с Визериса. От Визериса и Отто Хайтауэра он перешел к Рейнире и Алисенте, когда они стали взрослыми. Затем это ожесточенное соперничество за власть передалось их детям. Это история трех поколений, и нам нужно было показать ее за один сезон, чтобы мы могли перейти к Танцу драконов».

Танец драконов — это гражданская война за власть в Вестеросе, развернувшаяся между сторонниками Рейнирны Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисенты Хайтауэр (Оливия Кук).

Дата премьеры второго сезона «Дома Дракона» пока неизвестна.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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