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Киноафиша Новости Дональд Гловер обсуждает с Lucasfilm возвращение к роли Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»

Дональд Гловер обсуждает с Lucasfilm возвращение к роли Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»

6 апреля 2023 15:57
Дональд Гловер обсуждает с Lucasfilm возвращение к роли Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»

Актер поделился мыслями об анонсированном сериале о своем персонаже.

Сериал по вселенной «Звездных войн», посвященный приключениям Лэндо Калриссиана, был объявлен еще в конце 2020 года, однако с тех пор никаких новостей о проекте не поступало. В недавнем разговоре с журналом GQ Дональд Гловер, сыгравший персонажа в спин-оффе «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», поделился своими мыслями по поводу возвращения к образу знаменитого космического авантюриста в запланированном шоу Disney+:

«Я бы с удовольствием снова воплотил Лэндо. Его весело играть. Но прежде необходимо подобрать правильный подход. Нужно ценить время. События последних лет, связанные с пандемией, действительно заставили людей сильно задуматься об этом. Осознание ценности времени стало более ясным. Мне не интересно браться за что-либо, что будет пустой тратой времени, и я не хочу просто работать ради зарплаты. Мне больше по душе проводить свои будни с людьми, которые мне близки. Сериал необходимо делать грамотно, и я полагаю, что это вполне выполнимая задача. Лэндо — определенно тот персонаж, которому бы я посветил время».

Весной прошлого года глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди объявила, что скорость выхода «Лэндо» зависит исключительно от занятости исполнителя главной роли. По словам продюсера, прогресса нет из-за загруженного графика Гловера. Изначально должность шоураннера получил Джастин Симиен («Дорогие белые»), но неизвестно, остается ли он прикреплен к проекту.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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