Сиквел «Годзиллы против Конга» получил официальное название и первый тизер

Студия Legendary Pictures выпустила тизер сиквела боевика «Годзиллы против Конга». Вместе с публикацией ролика компания также раскрыла официальное название будущего фильма — «Годзилла против Конга: Новая империя» (Godzilla x Kong: The New Empire).

Тизер начинается с Конга, восседающего на своем троне посреди руин безжизненного мира Полой Земли. Постепенно камера отдаляется от него, показывая, что все окружающее пространство завалено костями различных монстров. В конце показаны два подсвеченных черепа, напоминающих форму голов Годзиллы и Конга. О сюжете предстоящего фильма пока информации нет.

Режиссером ленты выступает Адам Вингард, снявший оригинальную «Годзиллу против Конга», а также игровую адаптацию «Тетради смерти» и хоррор «Ведьма из Блэр: Новая глава». Сценарий пишет Саймон Баррет, наиболее известный по триллеру «Гость» и фильму ужасов «Спиритический сеанс».

Главные роли в сиквеле вновь исполнят Ребекка Холл («Дождливый день в Нью-Йорке»), Брайан Тайри Генри («Быстрее пули») и Кэйли Хоттл («Частный детектив Магнум»). К ним также присоединятся Дэн Стивенс («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»), Чэнь Фала («Ирма Веп») и Рэйчел Хаус («Бюро магических услуг»).