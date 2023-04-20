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Киноафиша Новости Сиквел «Годзиллы против Конга» получил официальное название и первый тизер

Сиквел «Годзиллы против Конга» получил официальное название и первый тизер

20 апреля 2023 11:06
Сиквел «Годзиллы против Конга» получил официальное название и первый тизер

Картину, озаглавленную Godzilla x Kong: The New Empire, снимет автор оригинального фильма.

Студия Legendary Pictures выпустила тизер сиквела боевика «Годзиллы против Конга». Вместе с публикацией ролика компания также раскрыла официальное название будущего фильма — «Годзилла против Конга: Новая империя» (Godzilla x Kong: The New Empire).

Тизер начинается с Конга, восседающего на своем троне посреди руин безжизненного мира Полой Земли. Постепенно камера отдаляется от него, показывая, что все окружающее пространство завалено костями различных монстров. В конце показаны два подсвеченных черепа, напоминающих форму голов Годзиллы и Конга. О сюжете предстоящего фильма пока информации нет.

Режиссером ленты выступает Адам Вингард, снявший оригинальную «Годзиллу против Конга», а также игровую адаптацию «Тетради смерти» и хоррор «Ведьма из Блэр: Новая глава». Сценарий пишет Саймон Баррет, наиболее известный по триллеру «Гость» и фильму ужасов «Спиритический сеанс».

Главные роли в сиквеле вновь исполнят Ребекка Холл («Дождливый день в Нью-Йорке»), Брайан Тайри Генри («Быстрее пули») и Кэйли Хоттл («Частный детектив Магнум»). К ним также присоединятся Дэн Стивенс («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»), Чэнь Фала («Ирма Веп») и Рэйчел Хаус («Бюро магических услуг»).

Фото: Legendary Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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