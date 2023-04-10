Духи мечты для Кэрри и антиэйдж-сыворотка для Саманты: косметика, которую бы выбрали героини «Секса в большом городе»
Аромат с запахом лета, активные концентраты для лица, микротоки и уходовые средства, которые могли бы стать частью бьюти-рутины четырех подруг из культового сериала.
Кэрри Брэдшоу
Кэрри – неутомимая авантюристка, импульсивная и иногда чересчур романтичная героиня. Она помешана на собственном стиле и все деньги тратит на вещи модных брендов. Можно предположить, что в домашнем уходе Кэрри тоже доверяет популярным косметическим маркам и средствам для волос, которые подчеркивают ее кудри, а из ароматов выбирает самые актуальные, но при этом идеально сочетающиеся с ее образом. Героиня, которая всегда в курсе последних модных трендов, вполне могла бы пробовать новые гаджеты и процедуры, которые высоко оценили бьюти-эксперты.
Концентрированная сыворотка с витамином С для сияния кожи Vichy Liftactiv Supreme
Кэрри ведет свою колонку и много времени проводит за ноутбуком, а значит, ее кожа постоянно подвергается воздействию синего света, который вызывает преждевременное старение. Также у героини есть вредные привычки, которые отражаются на состоянии кожи, вызывая сухость и тусклый цвет лица. Для решения этих проблем Кэрри бы прекрасно подошла сыворотка с 15-процентным витамином С Vichy. Этот активный компонент известен своими антиоксидантными свойствами – он придает коже сияние, делает ее более ровной и гладкой. Сыворотка вполне может стать палочкой-выручалочкой после вечеринок – она отлично освежает цвет лица и уменьшает отечность, если наносить ее на ночь. Такое средство точно бы оценила тусовщица Кэрри.
Парфюмерная вода Juliette Has A Gun Lust For Sun
В сериале любимым ароматом Кэрри был Dior J’Adore – яркий и искрящийся. Но мы с уверенностью заявляем, что героине бы пришлась по вкусу и солнечная новинка Juliette Has A Gun Lust For Sun. Эта парфюмерная вода не может не ассоциироваться с летними образами Кэрри Брэдшоу – летящими платьями с крупными цветами и воздушными юбками-пачками. Lust For Sun, напоминающий об отпуске на море, соблазнительно пахнущий иланг-илангом, цветами апельсина, гарденией, солоноватым кокосом и с ярко выраженной мускусной базой, станет идеальным спутником для лета в большом городе, с которым не захочется расставаться ни на мгновение. Аромат Juliette Has A Gun – окрыляющий и нежный, как раз для такой романтичной девушки, как Кэрри.
Термозащитный спрей для блеска и гладкости волос PHYLOSOPHY BY ALEX KONTIER GLOW GLOW + SMOOTH THERMO SPRAY
У Кэрри кудрявые волосы, им требуется восстановление и защита. Локоны подвержены сухости, часто путаются и секутся, а значит, в уходе за ними нужны продукты, которые будут их питать и защищать от повреждения. Такими свойствами обладает новинка от профессионального бренда PHYLOSOPHY BY ALEX KONTIER – термозащитный спрей, который подходит для любого типа волос, в том числе волнистых и пористых, можно наносить при использовании диффузора для усиления завитка, к которому вполне может прибегать Кэрри для создания более четких кудрей. Новое средство в дорожном формате придает блеск и упругость тонким волосам за счет тройной бондинг-системы, протеинов шелка и аминокислот, а экстракты зеленых листьев артишока и черного риса оберегают пряди от негативного воздействия высоких температур и солнечного света. Спрей понравился бы Кэрри своей функциональностью и мгновенным эффектом – с его помощью легко создавать легкие укладки перед вечеринками или свиданиями.
Набор патчей для глаз ANSALIGY «Роза»
Кэрри проводит вечера в барах с подругами и на вечеринках, а значит, утром часто просыпается с отеками под глазами. Гидрогелевые патчи ANSALIGY с органическим экстрактом альпийской розы обладают лифтинг-эффектом и за счет своего состава «освежают» взгляд и убирают темные круги и припухлость. Настоящее SOS-средство после тусовок!
Компактный микротоковый девайс FOREO BEAR mini
Кэрри работает из дома, а значит, вполне может проводить бьюти-процедуры, делая перерыв в написании очередной статьи, основанной на ее личном опыте, а также историй друзей и знакомых, и исследующей тонкости отношений. Героиня уделяет много внимания своему стилю и до мелочей продумывает каждый свой образ, а значит, так же щепетильно подходит к бьюти-процедурам, чтобы всегда прекрасно выглядеть. Микротоковый девайс FOREO BEAR mini идеально подошел бы Кэрри, которая делает маски для лица, когда пишет тексты. Во-первых, устройство с легкостью может заменить тканевые маски против отеков. Благодаря микротокам и пульсации T-Sonic гаджет FOREO убирает отечность и делает овал лица более очерченным. Во-вторых, делает кожу визуально более ровной и гладкой за счет стимуляции и улучшения кровообращения. BEAR mini позволил бы Кэрри выглядеть на все сто даже после бессонной ночи и пары лишних коктейлей в баре.
Диффузор с ароматом жасмина modi fancy aroma
Кэрри – творческая героиня, и для нее наверняка важно, чтобы домашняя атмосфера вдохновляла ее на работу и положительно влияла на настроение. Диффузор из весенней коллекции modi с ароматом жасмина прекрасно бы вписался в интерьер нью-йоркской квартиры журналистки, а его нежная и в то же время приободряющая цветочная композиция, которая заполнила бы собой все пространство, улучшала бы работоспособность Брэдшоу. Нота жасмина в парфюмерии также снимает стресс и освобождает разум от негативных мыслей, поэтому диффузор с ним понравится тем, кто много переживает по разным поводам, как та же Кэрри из-за мистера Бига.
Миранда Хоббс
Юристка Миранда – самая ответственная и предусмотрительная из четырех подруг. Она уверенно идет вверх по карьерной лестнице, и у нее часто не хватает времени на качественный салонный уход и походы к косметологам, поэтому косметика, которую выбирает героиня, должна быть эффективной и помогать ей решать любые проблемы – от стрессового выпадения волос до успокаивающей сыворотки-концентрата для лица.
Сыворотка против реакционного выпадения волос PHYTO PHYTOCYANE
Миранда в «Сексе в большом городе» много работает и постоянно испытывает стресс, а значит, не исключено, что у нее может быть реакционное выпадение волос. Кроме того, после рождения детей она, как и другие женщины, наверняка столкнулась с этой проблемой. В этой ситуации на помощь героине могли бы прийти ампулы с сывороткой против выпадения французского космецевтического бренда PHYTO. Обновленное средство PHYTOCYANE направлено на восстановление волос, которые становятся тонкими и сыпятся из-за негативного воздействия окружающей среды (а Миранда все-таки живет в мегаполисе), стрессовых событий, гормональных сбоев и после родов. Сыворотка в ампулах, в состав которой входят экстракт гинкго билоба, стимулирующий и укрепляющий волосяные фолликулы, протеины шелка в сочетании с витаминами B5 и B6, уплотняющие волос, а экстракт тюльпана делает структуру прядей более здоровой. Кроме того, у PHYTOCYANE – натуральный и одобренный трихологами комплекс, что тоже важно для Миранды, ценящей во всем качество и эффективность.
Укрепляющая и восстанавливающая сыворотка-концентрат Vichy MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRACTIONS
Миранда – настоящий трудоголик и карьеристка, конечно же, ее работа юристом не может не вызывать стресс, учитывая, что она с перфекционизмом подходит к выполнению всех задач и наверняка постоянно нервничает в процессе, что не может не сказываться на состоянии кожи.
У рыжеволосой героини тонкая и чувствительная кожа, которая вполне может реагировать раздражением и покраснениями на повседневный стресс. Справиться с ними Миранде помогла бы восстанавливающая сыворотка-концентрат Vichy с фракциями пробиотиков. Средство активирует защитные функции кожи, а значит, снижает ее реакцию на стрессовые ситуации и помогает поддерживать в спокойном и здоровом состоянии. Кроме того, Миранда – большая любительница сладкого, которое провоцирует высыпания, а сыворотка Vichy при регулярном использовании будет предотвращать появление воспалений.
Солнцезащитное средство для лица и кожи вокруг глаз La Roche-Posay Anthelios тонирующий флюид spf 50+
Миранда исполнительная и ответственная не только в работе, но и во всех остальных сферах в жизни, поэтому и к уходу за лицом наверняка подходит с умом. У героини чувствительная и очень светлая кожа, которой легко могут навредить солнечные лучи. Миранда не загорает и, по идее, должна пользоваться средствами с SPF даже в городе, так как она всегда на бегу. Тонирующий флюид с самой высокой степенью защиты La Roche-Posay Anthelios наверняка полюбился бы героине, ведь он не только надежно защищает кожу от ультрафиолета, вызывающего раннее старение, а также улучшает цвет лица за счет легкого эффекта тонального крема. Мимо такого практичного средства Миранда бы точно не прошла.
Фруктово-ягодная коллекция патчей ANSALIGY в обновленном дизайне
Миранда всегда рано встает и поздно возвращается домой после работы, свиданий или встреч с подругами, поэтому с утра легко может проснуться с отеками и темными кругами в области глаз. Эффективные патчи с тонизирующим эффектом могли бы стать ее главными бьюти-помощниками. Во фруктово-ягодной коллекции ANSALIGY, дизайн которой обновили, найдутся как минимум два вида патчей, которые быстро убирают припухлость и освежают область вокруг глаз. Патчи «Голубика» с экстрактом морской водоросли Jania rubens, к примеру, избавляют от синих кругов, оказывают лифтинг-эффект и придают отдохнувший вид. Патчи «Ежевика» с экстрактом бурой водоросли Fucus vesiculosus прекрасно снимают отечность и легко справляются с признаками усталости.
Карандаш для глаз OK BEAUTY COLOR SALUTE SLIDE & STAY в оттенке ROBIN
Для повседневного макияжа Миранда использует румяна, коралловую помаду и почти всегда слегка подводит глаза коричневым карандашом. Героине точно бы понравился универсальный карандаш от OK BEAUTY в бронзово-коричневом оттенке ROBIN. С его помощью также можно создать не только невесомый, но и более выразительный вечерний макияж или смоки, которые Миранда предпочитает для свиданий и вечеринок.
Сухое молочко для ванны с ароматом сливок modi
После тяжелого рабочего дня Миранда любит расслабляться, принимая ванну, а поскольку она еще и сладкоежка, то выбрала сухое молочко для ванны с ароматом пломбира. Сплошное удовольствие!
Саманта Джонс
Саманта очень любит себя и наслаждается своей внешностью, тратя много времени на самосовершенствование. В уходе за лицом героиня выбирает антиэйдж-средства и даже готова на риски, лишь бы ее кожа выглядела подтянутой (повторять ее эксперимент с пилингом не советуем). Саманта наверняка пробовала и ретинол, и кислоты, которые эффективно борются с возрастными изменениями, а также не забывает про уход за телом и делает антицеллюлитный массаж, при этом не пренебрегая домашним уходом.
Восстанавливающая сыворотка La Roche-Posay Cicaplast B5
Помните, как Саманта срочно решила омолодиться перед презентацией книги Кэрри и пошла на модный химический пилинг? После опасной процедуры, которую сейчас не порекомендует ни один грамотный дерматолог, у героини был сильный ожог, а кожа начала слазить. В этой неприятной ситуации Саманте на помощь пришла бы восстанавливающая сыворотка La Roche-Posay Cicaplast B5. Средство, в состав которого входят 10-процентный пантенол, обладающий мощными заживляющими свойствами, и пребиотик, успокоит кожу и вернет ей здоровое состояние после косметологических процедур. Сыворотка эффективно снимает покраснение и восстанавливает защитный слой эпидермиса, поэтому помогла бы Саманте справиться с последствиями пилинга намного быстрее.
Бифазная менопаузальная Vichy Neovadiol сыворотка 5 действий
В одной из серий «Секса в большом городе» самая старшая из подруг, Саманта, призналась, что у нее наступила менопауза. Героиня, одержимая своей внешностью и молодостью, наверняка начала искать эффективные антивозрастные средства, повышающие упругость и эластичность кожи. Новая бифазная менопаузальная сыворотка Vichy точно понравилась бы Саманте своим эффективным составом, в который пошли проксилан, витамины B3, C,E2, омега-6, 9 и экстракт кассии, сокращающие морщины и заметно уплотняющие верхний слой эпидермиса. Это средство идеально подходит для качественного ухода в период менопаузы.
Матирующая рассыпчатая пудра Clarins Ever Matte
У Саманты всегда идеально ровная и матовая кожа – в макияже она делает ставку именно на тон, выбирая выравнивающие декоративные средства. К тому же героиня часто ходит припудрить носик на свиданиях и вечеринках, поэтому ей наверняка бы понравилась рассыпчатая пудра Clarins, которая мгновенно убирает блеск и визуально делает кожу более гладкой. Кроме того, средство повышает стойкость макияжа, и с его помощью можно «поправлять» тон в течение дня. Саманта бы точно оценила пудру Clarins, потому что она абсолютно не ощущается на лице.
Несмываемый крем-кондиционер с эффектом термозащиты PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER GLOW + SMOOTH THERMO CREAM
Волосы Саманты всегда идеально уложенные и блестящие. Героиня, которая привыкла всегда прекрасно выглядеть и быть в центре внимания, заботится и о внешнем виде своих локонов. Саманта наверняка делает не только салонные уходовые процедуры, но и использует домашние средства для блеска и восстановления. Героиня, которая ходит с идеальными укладками, наверняка бы влюбилась в новый несмываемый крем-кондиционер PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER, который как раз не только делает волосы гладкими и плотными благодаря экстракту якона, комплексу аминокислот и протеинам в составе. Средство помогает восстановить пряди после регулярного использования утюжка и вытягивания с помощью брашинга, а также защищает их от любых повреждений. Саманта точно оценила бы эффективность крема-кондиционера, который быстро приводит волосы в порядок и легко заменит восстанавливающие маски.
Тинт OK BEAUTY для губ и щек в оттенке Safari
Саманта не фанатка вызывающего и плотного макияжа, но в повседневной жизни и для светских выходов она всегда использует персиковые румяна. Но поскольку героиня предпочитает мейк в однотонных тонах, она могла бы положить в свою косметичку и базовый тинт для губ и щек OK BEAUTY в оттенке Safari, который можно буквально наносить на ходу. Саманта – пиарщица, у которой часто бывают внеплановые мероприятия, и если нужно срочно обновить макияж, она может использовать тинт, за пару секунд придающий лицу отдохнувший вид.
Скраб для тела modi «Кокос»
Саманта – большая поклонница спа-процедур – не только салонных, но и домашних. Помимо ванн с пеной, героиня уделяет время уходу за телом, и, конечно же, ей бы понравился сахарный скраб со сладким ароматом кокоса. При регулярном использовании он выравнивает кожу и уменьшает выраженность целлюлита за счет микроциркуляции. А витамин Е и кокосовое масло в составе скраба не травмирует поверхность кожи, а только мягко очищает.
Шарлотта Йорк
Шарлотта ценит комфорт и практичность во всем, поэтому выбирает сдержанный и элегантный стиль в одежде и так же поступает с косметикой, покупая проверенные годами средства, качество которых для нее – главный приоритет. Героиня хочет, чтобы все в ее жизни было идеально, поэтому вряд ли стала бы экспериментировать с пилингами и сыворотками с активными компонентами, которые могут вызывать раздражение. Шарлотте нужно все контролировать, поэтому в уходе она просто делает ставку на тщательное очищение, увлажнение и питание.
Мицеллярная очищающая пенка La Roche-Posay
У Шарлотты нормальный тип кожи, поэтому в уходе она вполне может использовать средства аптечных марок без запахов и всяких излишеств, простые и эффективные. Мицеллярная очищающая пенка для лица La Roche-Posay понравилась бы Шарлотте своей гипоаллергенностью и качественным очищением – средство удаляет остатки макияжа и не оставляет после себя ощущение стянутости и пленки на лице. Поскольку для героини важен комфорт, успокаивающая и мягкая пенка для ежедневного применения наверняка бы поселилась на полке в ванной Шарлотты.
Крем для рук с экстрактом магнолии ANSALIGY
Шарлотта немного помешана на чистоте и порядке и часто моет руки, так что кожа на них из-за этого сохнет. Поэтому героине точно бы пригодился крем, который будет восстанавливать липидный барьер и хорошо питать. В ванной у героини стоит питательный бальзам для тела Clinique, а по консистенции и функциональности на него очень похож крем для рук ANSALIGY с экстрактом магнолии с невероятным цветочно-ванильным ароматом, едва ощутимым, но приятным, который как раз не будет раздражать чувствительную Шарлотту. Помимо магнолии в состав вошли экстракты бурого риса, грейпфрута и зеленого чая, которые отлично увлажняют и питают кожу, а также обладают антиоксидантными свойствами.
Очищающий спрей для воздуха с 41 эфирным маслом Puressentiel Purifying Air Spray
Шарлотта – очень романтичная женщина, ценящая красоту и уют во всем, особенно если речь заходит о ее доме. Сдержанный и классический интерьер в квартире героини всегда дополняют букеты цветов в хрустальных вазах. Шарлотте важно, чтобы в ее доме была располагающая атмосфера. Кроме того, героиня работает в галерее и ее жизнь плотно связана с искусством, а значит, в ее доме должны витать воодушевляющие ароматы, которые повышают креативность и помогают избавиться от негативных мыслей. Шарлотта наверняка не имеет ничего против ароматерапии и с удовольствием бы использовала очищающий спрей для воздуха Puressentiel с 41 эфирным маслом в составе, который можно распылять не только в помещении, но и наносить на постельное белье. В парфюмерную композицию для дома вошли: корица кассия, атласский кедр, лимон, лимонная вербена, эвкалипт, фенхель, можжевельник, гвоздика, английская лаванда, мелисса, кудрявая мята, перечная мята, мирра и другие успокаивающие и повышающие настроение компоненты.
Набор для ухода за лицом OK BEAUTY FRESH AND GLOW
Набор для комплексного трехэтапного ухода за кожей OK BEAUTY – мастхэв для тех, у кого очень насыщенная жизнь, как у Шарлотты. Каждый день героини полон ярких впечатлений и событий – большую часть времени она проводит в галерее, устраивает выставки и мероприятия, на которые ходит по вечерам, и не забывает про обеды и коктейли с подругами, поэтому ее вечерний уход должен быть эффективным, и при этом на него не должно выходить много времени. Поэтому восстанавливающий гель для умывания, бережно удаляющий остатки макияжа, концентрированный очищающий и выравнивающий тонер с молочной кислотой и восстанавливающая сыворотка с пептидами – базовый набор средств, которые позволяют выглядеть с утра свежей и отдохнувшей. А еще в состав набора входит очищающая муслиновая салфетка, которая помогает эффективно очистить кожу уже после умывания пенкой или гелем. Такой подход точно бы оценила Шарлотта.
Набор патчей ANSALIGY в персонализированной упаковке
Шарлотта – очень щедрый человек, который любит дарить подарки близким и друзьям – просто так, без повода. Учитывая ее практичность, героиня вполне могла бы порадовать подруг, которые много работают, персонализированным набором патчей – на коробочке ними можно написать имя того, кому они предназначаются, или теплое пожелание. Такие патчи как раз есть у ANSALIGY. Шарлотта могла бы выбрать набор в зависимости от запросов и предпочтений подруг: патчи с янтарем, обладающие лифтинг-эффектом, – для Саманты, освежающие патчи с экстрактом розы – для Кэрри, а фруктовые и тонизирующие – для Миранды.
Свеча в банке крышкой modi
Минималистичная свеча с нежным, легким ароматом понравилась бы Шарлотте своей лаконичной формой, и ей бы точно нашлось место в ее со вкусом обставленной квартире.