Духи мечты для Кэрри и антиэйдж-сыворотка для Саманты: косметика, которую бы выбрали героини «Секса в большом городе»

Кэрри Брэдшоу

Кэрри – неутомимая авантюристка, импульсивная и иногда чересчур романтичная героиня. Она помешана на собственном стиле и все деньги тратит на вещи модных брендов. Можно предположить, что в домашнем уходе Кэрри тоже доверяет популярным косметическим маркам и средствам для волос, которые подчеркивают ее кудри, а из ароматов выбирает самые актуальные, но при этом идеально сочетающиеся с ее образом. Героиня, которая всегда в курсе последних модных трендов, вполне могла бы пробовать новые гаджеты и процедуры, которые высоко оценили бьюти-эксперты.

Секс в большом городе

Кэрри ведет свою колонку и много времени проводит за ноутбуком, а значит, ее кожа постоянно подвергается воздействию синего света, который вызывает преждевременное старение. Также у героини есть вредные привычки, которые отражаются на состоянии кожи, вызывая сухость и тусклый цвет лица. Для решения этих проблем Кэрри бы прекрасно подошла сыворотка с 15-процентным витамином С Vichy. Этот активный компонент известен своими антиоксидантными свойствами – он придает коже сияние, делает ее более ровной и гладкой. Сыворотка вполне может стать палочкой-выручалочкой после вечеринок – она отлично освежает цвет лица и уменьшает отечность, если наносить ее на ночь. Такое средство точно бы оценила тусовщица Кэрри.

Концентрированная сыворотка с витамином С для сияния кожи Vichy Liftactiv Supreme

В сериале любимым ароматом Кэрри был Dior J’Adore – яркий и искрящийся. Но мы с уверенностью заявляем, что героине бы пришлась по вкусу и солнечная новинка Juliette Has A Gun Lust For Sun. Эта парфюмерная вода не может не ассоциироваться с летними образами Кэрри Брэдшоу – летящими платьями с крупными цветами и воздушными юбками-пачками. Lust For Sun, напоминающий об отпуске на море, соблазнительно пахнущий иланг-илангом, цветами апельсина, гарденией, солоноватым кокосом и с ярко выраженной мускусной базой, станет идеальным спутником для лета в большом городе, с которым не захочется расставаться ни на мгновение. Аромат Juliette Has A Gun – окрыляющий и нежный, как раз для такой романтичной девушки, как Кэрри.

Парфюмерная вода Juliette Has A Gun Lust For Sun

У Кэрри кудрявые волосы, им требуется восстановление и защита. Локоны подвержены сухости, часто путаются и секутся, а значит, в уходе за ними нужны продукты, которые будут их питать и защищать от повреждения. Такими свойствами обладает новинка от профессионального бренда PHYLOSOPHY BY ALEX KONTIER – термозащитный спрей, который подходит для любого типа волос, в том числе волнистых и пористых, можно наносить при использовании диффузора для усиления завитка, к которому вполне может прибегать Кэрри для создания более четких кудрей. Новое средство в дорожном формате придает блеск и упругость тонким волосам за счет тройной бондинг-системы, протеинов шелка и аминокислот, а экстракты зеленых листьев артишока и черного риса оберегают пряди от негативного воздействия высоких температур и солнечного света. Спрей понравился бы Кэрри своей функциональностью и мгновенным эффектом – с его помощью легко создавать легкие укладки перед вечеринками или свиданиями.

Термозащитный спрей для блеска и гладкости волос PHYLOSOPHY BY ALEX KONTIER GLOW GLOW + SMOOTH THERMO SPRAY

Набор патчей для глаз ANSALIGY «Роза»

Кэрри проводит вечера в барах с подругами и на вечеринках, а значит, утром часто просыпается с отеками под глазами. Гидрогелевые патчи ANSALIGY с органическим экстрактом альпийской розы обладают лифтинг-эффектом и за счет своего состава «освежают» взгляд и убирают темные круги и припухлость. Настоящее SOS-средство после тусовок!

Кэрри работает из дома, а значит, вполне может проводить бьюти-процедуры, делая перерыв в написании очередной статьи, основанной на ее личном опыте, а также историй друзей и знакомых, и исследующей тонкости отношений. Героиня уделяет много внимания своему стилю и до мелочей продумывает каждый свой образ, а значит, так же щепетильно подходит к бьюти-процедурам, чтобы всегда прекрасно выглядеть. Микротоковый девайс FOREO BEAR mini идеально подошел бы Кэрри, которая делает маски для лица, когда пишет тексты. Во-первых, устройство с легкостью может заменить тканевые маски против отеков. Благодаря микротокам и пульсации T-Sonic гаджет FOREO убирает отечность и делает овал лица более очерченным. Во-вторых, делает кожу визуально более ровной и гладкой за счет стимуляции и улучшения кровообращения. BEAR mini позволил бы Кэрри выглядеть на все сто даже после бессонной ночи и пары лишних коктейлей в баре.

Компактный микротоковый девайс FOREO BEAR mini

Кэрри – творческая героиня, и для нее наверняка важно, чтобы домашняя атмосфера вдохновляла ее на работу и положительно влияла на настроение. Диффузор из весенней коллекции modi с ароматом жасмина прекрасно бы вписался в интерьер нью-йоркской квартиры журналистки, а его нежная и в то же время приободряющая цветочная композиция, которая заполнила бы собой все пространство, улучшала бы работоспособность Брэдшоу. Нота жасмина в парфюмерии также снимает стресс и освобождает разум от негативных мыслей, поэтому диффузор с ним понравится тем, кто много переживает по разным поводам, как та же Кэрри из-за мистера Бига.

Диффузор с ароматом жасмина modi fancy aroma

Миранда Хоббс

Юристка Миранда – самая ответственная и предусмотрительная из четырех подруг. Она уверенно идет вверх по карьерной лестнице, и у нее часто не хватает времени на качественный салонный уход и походы к косметологам, поэтому косметика, которую выбирает героиня, должна быть эффективной и помогать ей решать любые проблемы – от стрессового выпадения волос до успокаивающей сыворотки-концентрата для лица.

Секс в большом городе

Миранда в «Сексе в большом городе» много работает и постоянно испытывает стресс, а значит, не исключено, что у нее может быть реакционное выпадение волос. Кроме того, после рождения детей она, как и другие женщины, наверняка столкнулась с этой проблемой. В этой ситуации на помощь героине могли бы прийти ампулы с сывороткой против выпадения французского космецевтического бренда PHYTO. Обновленное средство PHYTOCYANE направлено на восстановление волос, которые становятся тонкими и сыпятся из-за негативного воздействия окружающей среды (а Миранда все-таки живет в мегаполисе), стрессовых событий, гормональных сбоев и после родов. Сыворотка в ампулах, в состав которой входят экстракт гинкго билоба, стимулирующий и укрепляющий волосяные фолликулы, протеины шелка в сочетании с витаминами B5 и B6, уплотняющие волос, а экстракт тюльпана делает структуру прядей более здоровой. Кроме того, у PHYTOCYANE – натуральный и одобренный трихологами комплекс, что тоже важно для Миранды, ценящей во всем качество и эффективность.

Сыворотка против реакционного выпадения волос PHYTO PHYTOCYANE

Миранда – настоящий трудоголик и карьеристка, конечно же, ее работа юристом не может не вызывать стресс, учитывая, что она с перфекционизмом подходит к выполнению всех задач и наверняка постоянно нервничает в процессе, что не может не сказываться на состоянии кожи.

У рыжеволосой героини тонкая и чувствительная кожа, которая вполне может реагировать раздражением и покраснениями на повседневный стресс. Справиться с ними Миранде помогла бы восстанавливающая сыворотка-концентрат Vichy с фракциями пробиотиков. Средство активирует защитные функции кожи, а значит, снижает ее реакцию на стрессовые ситуации и помогает поддерживать в спокойном и здоровом состоянии. Кроме того, Миранда – большая любительница сладкого, которое провоцирует высыпания, а сыворотка Vichy при регулярном использовании будет предотвращать появление воспалений.

Укрепляющая и восстанавливающая сыворотка-концентрат Vichy MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRACTIONS

Миранда исполнительная и ответственная не только в работе, но и во всех остальных сферах в жизни, поэтому и к уходу за лицом наверняка подходит с умом. У героини чувствительная и очень светлая кожа, которой легко могут навредить солнечные лучи. Миранда не загорает и, по идее, должна пользоваться средствами с SPF даже в городе, так как она всегда на бегу. Тонирующий флюид с самой высокой степенью защиты La Roche-Posay Anthelios наверняка полюбился бы героине, ведь он не только надежно защищает кожу от ультрафиолета, вызывающего раннее старение, а также улучшает цвет лица за счет легкого эффекта тонального крема. Мимо такого практичного средства Миранда бы точно не прошла.

Солнцезащитное средство для лица и кожи вокруг глаз La Roche-Posay Anthelios тонирующий флюид spf 50+

Фруктово-ягодная коллекция патчей ANSALIGY в обновленном дизайне

Миранда всегда рано встает и поздно возвращается домой после работы, свиданий или встреч с подругами, поэтому с утра легко может проснуться с отеками и темными кругами в области глаз. Эффективные патчи с тонизирующим эффектом могли бы стать ее главными бьюти-помощниками. Во фруктово-ягодной коллекции ANSALIGY, дизайн которой обновили, найдутся как минимум два вида патчей, которые быстро убирают припухлость и освежают область вокруг глаз. Патчи «Голубика» с экстрактом морской водоросли Jania rubens, к примеру, избавляют от синих кругов, оказывают лифтинг-эффект и придают отдохнувший вид. Патчи «Ежевика» с экстрактом бурой водоросли Fucus vesiculosus прекрасно снимают отечность и легко справляются с признаками усталости.

Для повседневного макияжа Миранда использует румяна, коралловую помаду и почти всегда слегка подводит глаза коричневым карандашом. Героине точно бы понравился универсальный карандаш от OK BEAUTY в бронзово-коричневом оттенке ROBIN. С его помощью также можно создать не только невесомый, но и более выразительный вечерний макияж или смоки, которые Миранда предпочитает для свиданий и вечеринок.

Карандаш для глаз OK BEAUTY COLOR SALUTE SLIDE & STAY в оттенке ROBIN

После тяжелого рабочего дня Миранда любит расслабляться, принимая ванну, а поскольку она еще и сладкоежка, то выбрала сухое молочко для ванны с ароматом пломбира. Сплошное удовольствие!

Сухое молочко для ванны с ароматом сливок modi

Саманта Джонс

Саманта очень любит себя и наслаждается своей внешностью, тратя много времени на самосовершенствование. В уходе за лицом героиня выбирает антиэйдж-средства и даже готова на риски, лишь бы ее кожа выглядела подтянутой (повторять ее эксперимент с пилингом не советуем). Саманта наверняка пробовала и ретинол, и кислоты, которые эффективно борются с возрастными изменениями, а также не забывает про уход за телом и делает антицеллюлитный массаж, при этом не пренебрегая домашним уходом.

Саманта Джонс

Помните, как Саманта срочно решила омолодиться перед презентацией книги Кэрри и пошла на модный химический пилинг? После опасной процедуры, которую сейчас не порекомендует ни один грамотный дерматолог, у героини был сильный ожог, а кожа начала слазить. В этой неприятной ситуации Саманте на помощь пришла бы восстанавливающая сыворотка La Roche-Posay Cicaplast B5. Средство, в состав которого входят 10-процентный пантенол, обладающий мощными заживляющими свойствами, и пребиотик, успокоит кожу и вернет ей здоровое состояние после косметологических процедур. Сыворотка эффективно снимает покраснение и восстанавливает защитный слой эпидермиса, поэтому помогла бы Саманте справиться с последствиями пилинга намного быстрее.

Восстанавливающая сыворотка La Roche-Posay Cicaplast B5

В одной из серий «Секса в большом городе» самая старшая из подруг, Саманта, призналась, что у нее наступила менопауза. Героиня, одержимая своей внешностью и молодостью, наверняка начала искать эффективные антивозрастные средства, повышающие упругость и эластичность кожи. Новая бифазная менопаузальная сыворотка Vichy точно понравилась бы Саманте своим эффективным составом, в который пошли проксилан, витамины B3, C,E2, омега-6, 9 и экстракт кассии, сокращающие морщины и заметно уплотняющие верхний слой эпидермиса. Это средство идеально подходит для качественного ухода в период менопаузы.

Бифазная менопаузальная Vichy Neovadiol сыворотка 5 действий

У Саманты всегда идеально ровная и матовая кожа – в макияже она делает ставку именно на тон, выбирая выравнивающие декоративные средства. К тому же героиня часто ходит припудрить носик на свиданиях и вечеринках, поэтому ей наверняка бы понравилась рассыпчатая пудра Clarins, которая мгновенно убирает блеск и визуально делает кожу более гладкой. Кроме того, средство повышает стойкость макияжа, и с его помощью можно «поправлять» тон в течение дня. Саманта бы точно оценила пудру Clarins, потому что она абсолютно не ощущается на лице.

Матирующая рассыпчатая пудра Clarins Ever Matte

Волосы Саманты всегда идеально уложенные и блестящие. Героиня, которая привыкла всегда прекрасно выглядеть и быть в центре внимания, заботится и о внешнем виде своих локонов. Саманта наверняка делает не только салонные уходовые процедуры, но и использует домашние средства для блеска и восстановления. Героиня, которая ходит с идеальными укладками, наверняка бы влюбилась в новый несмываемый крем-кондиционер PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER, который как раз не только делает волосы гладкими и плотными благодаря экстракту якона, комплексу аминокислот и протеинам в составе. Средство помогает восстановить пряди после регулярного использования утюжка и вытягивания с помощью брашинга, а также защищает их от любых повреждений. Саманта точно оценила бы эффективность крема-кондиционера, который быстро приводит волосы в порядок и легко заменит восстанавливающие маски.

Несмываемый крем-кондиционер с эффектом термозащиты PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER GLOW + SMOOTH THERMO CREAM

Саманта не фанатка вызывающего и плотного макияжа, но в повседневной жизни и для светских выходов она всегда использует персиковые румяна. Но поскольку героиня предпочитает мейк в однотонных тонах, она могла бы положить в свою косметичку и базовый тинт для губ и щек OK BEAUTY в оттенке Safari, который можно буквально наносить на ходу. Саманта – пиарщица, у которой часто бывают внеплановые мероприятия, и если нужно срочно обновить макияж, она может использовать тинт, за пару секунд придающий лицу отдохнувший вид.

Тинт OK BEAUTY для губ и щек в оттенке Safari

Саманта – большая поклонница спа-процедур – не только салонных, но и домашних. Помимо ванн с пеной, героиня уделяет время уходу за телом, и, конечно же, ей бы понравился сахарный скраб со сладким ароматом кокоса. При регулярном использовании он выравнивает кожу и уменьшает выраженность целлюлита за счет микроциркуляции. А витамин Е и кокосовое масло в составе скраба не травмирует поверхность кожи, а только мягко очищает.

Скраб для тела modi «Кокос»

Шарлотта Йорк

Шарлотта ценит комфорт и практичность во всем, поэтому выбирает сдержанный и элегантный стиль в одежде и так же поступает с косметикой, покупая проверенные годами средства, качество которых для нее – главный приоритет. Героиня хочет, чтобы все в ее жизни было идеально, поэтому вряд ли стала бы экспериментировать с пилингами и сыворотками с активными компонентами, которые могут вызывать раздражение. Шарлотте нужно все контролировать, поэтому в уходе она просто делает ставку на тщательное очищение, увлажнение и питание.

Секс в большом городе

У Шарлотты нормальный тип кожи, поэтому в уходе она вполне может использовать средства аптечных марок без запахов и всяких излишеств, простые и эффективные. Мицеллярная очищающая пенка для лица La Roche-Posay понравилась бы Шарлотте своей гипоаллергенностью и качественным очищением – средство удаляет остатки макияжа и не оставляет после себя ощущение стянутости и пленки на лице. Поскольку для героини важен комфорт, успокаивающая и мягкая пенка для ежедневного применения наверняка бы поселилась на полке в ванной Шарлотты.

Мицеллярная очищающая пенка La Roche-Posay

Шарлотта немного помешана на чистоте и порядке и часто моет руки, так что кожа на них из-за этого сохнет. Поэтому героине точно бы пригодился крем, который будет восстанавливать липидный барьер и хорошо питать. В ванной у героини стоит питательный бальзам для тела Clinique, а по консистенции и функциональности на него очень похож крем для рук ANSALIGY с экстрактом магнолии с невероятным цветочно-ванильным ароматом, едва ощутимым, но приятным, который как раз не будет раздражать чувствительную Шарлотту. Помимо магнолии в состав вошли экстракты бурого риса, грейпфрута и зеленого чая, которые отлично увлажняют и питают кожу, а также обладают антиоксидантными свойствами.

Крем для рук с экстрактом магнолии ANSALIGY

Шарлотта – очень романтичная женщина, ценящая красоту и уют во всем, особенно если речь заходит о ее доме. Сдержанный и классический интерьер в квартире героини всегда дополняют букеты цветов в хрустальных вазах. Шарлотте важно, чтобы в ее доме была располагающая атмосфера. Кроме того, героиня работает в галерее и ее жизнь плотно связана с искусством, а значит, в ее доме должны витать воодушевляющие ароматы, которые повышают креативность и помогают избавиться от негативных мыслей. Шарлотта наверняка не имеет ничего против ароматерапии и с удовольствием бы использовала очищающий спрей для воздуха Puressentiel с 41 эфирным маслом в составе, который можно распылять не только в помещении, но и наносить на постельное белье. В парфюмерную композицию для дома вошли: корица кассия, атласский кедр, лимон, лимонная вербена, эвкалипт, фенхель, можжевельник, гвоздика, английская лаванда, мелисса, кудрявая мята, перечная мята, мирра и другие успокаивающие и повышающие настроение компоненты.

Очищающий спрей для воздуха с 41 эфирным маслом Puressentiel Purifying Air Spray

Набор для комплексного трехэтапного ухода за кожей OK BEAUTY – мастхэв для тех, у кого очень насыщенная жизнь, как у Шарлотты. Каждый день героини полон ярких впечатлений и событий – большую часть времени она проводит в галерее, устраивает выставки и мероприятия, на которые ходит по вечерам, и не забывает про обеды и коктейли с подругами, поэтому ее вечерний уход должен быть эффективным, и при этом на него не должно выходить много времени. Поэтому восстанавливающий гель для умывания, бережно удаляющий остатки макияжа, концентрированный очищающий и выравнивающий тонер с молочной кислотой и восстанавливающая сыворотка с пептидами – базовый набор средств, которые позволяют выглядеть с утра свежей и отдохнувшей. А еще в состав набора входит очищающая муслиновая салфетка, которая помогает эффективно очистить кожу уже после умывания пенкой или гелем. Такой подход точно бы оценила Шарлотта.

Набор для ухода за лицом OK BEAUTY FRESH AND GLOW

Набор патчей ANSALIGY в персонализированной упаковке

Шарлотта – очень щедрый человек, который любит дарить подарки близким и друзьям – просто так, без повода. Учитывая ее практичность, героиня вполне могла бы порадовать подруг, которые много работают, персонализированным набором патчей – на коробочке ними можно написать имя того, кому они предназначаются, или теплое пожелание. Такие патчи как раз есть у ANSALIGY. Шарлотта могла бы выбрать набор в зависимости от запросов и предпочтений подруг: патчи с янтарем, обладающие лифтинг-эффектом, – для Саманты, освежающие патчи с экстрактом розы – для Кэрри, а фруктовые и тонизирующие – для Миранды.

Минималистичная свеча с нежным, легким ароматом понравилась бы Шарлотте своей лаконичной формой, и ей бы точно нашлось место в ее со вкусом обставленной квартире.