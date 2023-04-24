Режиссер «Форсажа 10» намекнул на наличие сцен с героем покойного Пола Уокера

По словам постановщика, возвращение Брайана должно быть таким же идеальным, как его уход из франшизы.

Режиссер гоночного боевика «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул на то, что в фильме присутствует сцены с участием персонажа Брайана О’Коннора, роль которого некогда исполнял покойный Пол Уокер. В новом интервью для Total Film постановщик сказал:

«Брайан все еще жив в мире «Форсажа». Несколько раз создатели франшизы намекали на его появление в предыдущих фильмах. Например, в финале «Форсажа 9» мы увидели его машину. Это часть наших планов. Действие «Форсажа 10» разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением.

После смерти Уокера в 2013 году Брайан вновь появился на экране в «Форсаже 7» (2015), где его сыграли братья покойного актера, Калеб и Коуди. По словам Летерье, родственники Пола до сих пор остаются важной частью франшизы «Форсаж»:

«Семья Уокеров по-прежнему является частью этой франшизы, и вы убедитесь в этом, посмотрев новый фильм. Просто для возвращения Брайана должен быть найден правильный момент, правильный тон. Я думаю, что то, что Джеймс Ван сделал с персонажем в «Форсаже 7», было идеально. Тон был идеальным. Брайан должен снова войти во франшизу так же идеально, как он покинул ее».

Ранее стало известно, что, помимо братьев Пола, к актерскому составу серии присоединилась его дочь Мидоу Рэйн Уокер. Она исполнила небольшую роль в «Форсаже 10».