Смертоносный монстр открывает охоту на двух девочек и их отца в трейлере хоррора «Бугимен»

Студия 20th Century представила полноценный трейлер мрачного хоррора «Бугимен», являющегося экранизацией одноименного рассказа Стивена Кинга. Ведущие роли в мистическом триллере сыграли Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр, Марин Айрлэнд, Лиза Гей Хэмилтон и Давид Дастмалчян.

В центре сюжета — потерявшая мать ученица старшей школы Сэди Харпер (Тэтчер) и ее младшая сестра Сойер (Блэр). После семейной трагедии их скорбящий отец Уилл (Мессина) полностью уходит в работу, из-за чего девочки не получают необходимой родительской поддержки. Однажды отчаявшийся пациент Уилла по имени Лестер (Дастмалчян) приводит за собой таинственную мистическую сущность, которая питается людскими страданиями. Вскоре загадочное зло начинает терроризировать дочек доктора, однако поначалу им никто не верит, поэтому сестрам необходимо как можно скорее донести данный факт до своего папы.

Снял фильм режиссер Роб Сэвадж («Регистратор»). Разработкой сценария занимались Марк Хейман («Черный лебедь»), Акела Купер («Злое»), а также авторы «Тихого места» и «65» Скотт Бек и Брайан Вудс. Исполнительным продюсером значится Шон Леви («Очень странные дела»).