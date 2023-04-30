Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
Хотим вас искренне поздравить: сегодня и завтра – выходные. Что может быть лучше? Съездите на природу, встретьтесь с друзьями или сделайте что-нибудь, что откладывали неделями. А если вы не фанат майской суеты и предпочитаете проводить время дома, советуем присмотреться к фильмам, которые будут показывать в эфире федеральных каналов. Киноафиша специально для вас подготовила список того, что можно посмотреть 30 апреля 2023 г.
Первый. Программа передач на 30 апреля
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жизнь других. Ташкент
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
12:50 Рюриковичи. 5-я серия - «Ярослав Владимирович (Мудрый)». 6-я серия - «Владимир Всеволодович (Мономах)». 7-я серия - «Юрий Владимирович (Долгорукий)». 8-я серия - «Андрей Юрьевич (Боголюбский)»
17:00 «Уроки музыки». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Международный конкурс песни на русском языке «Автора!» Финал
00:30 «На футболе с Денисом Казанским»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1. Программа передач на 30 апреля
03:50 Белое платье
05:33 Перерыв в вещании
06:15 Личные счёты
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены. Выпуск от 30 апреля
13:05 Петросян-шоу. Выпуск от 30 апреля
15:00 Бриллиантовая рука
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Любовь для бедных
03:10 Личные счёты
04:51 Перерыв в вещании
Матч!. Программа передач на 30 апреля
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. М. Перри - Л. Рокхолд
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. М. Перри - Л. Рокхолд
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Бадминтон. Кубок России. Прямая трансляция из Казани
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск)
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Лацио»
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Сочи» - «Торпедо» (Москва)
18:30 Все на Матч!
18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область)
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Болонья» - «Ювентус»
23:45 Все на Матч!
00:30 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Трансляция из Омска
01:30 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань)
03:25 Новости
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»
НТВ-Петербург. Программа передач на 30 апреля
04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники. Выпуск от 30 апреля
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор. Выпуск от 30 апреля
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Финал
00:00 Основано на реальных событиях. В орбитах звезд
02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии
ТВ-центр. Программа передач на 30 апреля
04:40 10 самых... Звёздные врунишки
05:05 Битва за наследство. Фильм 5-й
05:45 Геннадий Хазанов. Лицо под маской
06:30 Молодая жена
08:05 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»
08:50 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»
09:45 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»
10:30 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»
11:30 События
11:45 Укротительница тигров
13:40 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех без причины». Юмористический концерт
15:40 Ученица чародея. 1-я серия
16:30 Ученица чародея. 2-я серия
17:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»
18:15 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»
19:10 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»
20:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»
20:55 Чувство правды. 1-я серия
21:40 Чувство правды. 2-я серия
22:30 Чувство правды. 3-я серия
23:15 Чувство правды. 4-я серия
00:10 События
00:25 Шаг в бездну. 1-я серия
01:05 Шаг в бездну. 2-я серия
01:50 Шаг в бездну. 3-я серия
02:35 Шаг в бездну. 4-я серия
03:30 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
04:00 Великие обманщики. По ту сторону славы
04:35 Блеск и нищета советских миллионеров
Культура. Программа передач на 30 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Два клёна». «Исполнение желаний». «В некотором царстве...»
08:10 Вратарь
09:25 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:10 Старший сын
12:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Феодосий Яновский
12:50 Петербургские встречи. Художник Вера Мыльникова
13:30 Юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова
14:30 Три минуты тишины
14:35 Флибустьер
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:15 Больше, чем любовь. К 95-летию со дня рождения Юрия Яковлева
17:55 Гусарская баллада
19:30 Новости культуры
19:45 Красавец-мужчина
21:50 Пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства
23:10 Три минуты тишины
23:15 Флибустьер
01:15 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:55 Искатели. Мумия из Иваново
02:40 «Таракан». «Кот и Ко»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 30 апреля
02:35 Улётный экипаж
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 11-я серия
10:00 Ледниковый период
11:35 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
13:20 Ледниковый период-3: Эра динозавров
15:10 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
16:55 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
18:40 Живая сталь
21:10 Соник в кино
23:05 Новые мутанты
00:55 Милые кости
03:00 Улётный экипаж
РЕН ТВ. Программа передач на 30 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Сержант
20:40 Прогулка среди могил
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 30 апреля
05:00 Открытый микрофон. 118-я серия
05:50 Открытый микрофон. 119-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
09:00 Битва пикников. 13-я серия
09:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия
10:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия
11:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 6-я серия
12:30 Ольга. Сезон 5. 74-я серия
13:00 Ольга. Сезон 5. 75-я серия
13:30 Ольга. Сезон 5. 76-я серия
14:00 Ольга. Сезон 5. 77-я серия
14:30 Ольга. Сезон 5. 78-я серия
15:00 Ольга. Сезон 5. 79-я серия
15:30 Ольга. Сезон 5. 80-я серия
16:00 Ольга. Сезон 5. 81-я серия
16:30 Ольга. Сезон 5. 82-я серия
17:00 Ольга. Сезон 5. 83-я серия
17:30 Ольга. Сезон 5. 84-я серия
18:00 Ольга. Сезон 5. 85-я серия
18:30 Ольга. Сезон 5. 86-я серия
19:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия
21:00 Шоу Воли. 3-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия
23:00 Однажды в России. 239-я серия
00:00 Я тебе не верю. 23-я серия
01:00 Я тебе не верю. 24-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 39-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 40-я серия
03:25 Студия Союз. 106-я серия
04:15 Студия Союз. 107-я серия
Домашний. Программа передач на 30 апреля
03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии
06:30 6 кадров
06:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
10:40 Соловейка. 1-я - 4-я серии
14:55 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 22-я - 26-я серии
23:45 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии