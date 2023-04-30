Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов

Хотим вас искренне поздравить: сегодня и завтра – выходные. Что может быть лучше? Съездите на природу, встретьтесь с друзьями или сделайте что-нибудь, что откладывали неделями. А если вы не фанат майской суеты и предпочитаете проводить время дома, советуем присмотреться к фильмам, которые будут показывать в эфире федеральных каналов. Киноафиша специально для вас подготовила список того, что можно посмотреть 30 апреля 2023 г.