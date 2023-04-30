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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов

30 апреля 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов

Хотим вас искренне поздравить: сегодня и завтра – выходные. Что может быть лучше? Съездите на природу, встретьтесь с друзьями или сделайте что-нибудь, что откладывали неделями. А если вы не фанат майской суеты и предпочитаете проводить время дома, советуем присмотреться к фильмам, которые будут показывать в эфире федеральных каналов. Киноафиша специально для вас подготовила список того, что можно посмотреть 30 апреля 2023 г.

Первый. Программа передач на 30 апреля

05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Жизнь других. Ташкент

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

12:50 Рюриковичи. 5-я серия - «Ярослав Владимирович (Мудрый)». 6-я серия - «Владимир Всеволодович (Мономах)». 7-я серия - «Юрий Владимирович (Долгорукий)». 8-я серия - «Андрей Юрьевич (Боголюбский)»

17:00 «Уроки музыки». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Международный конкурс песни на русском языке «Автора!» Финал

00:30 «На футболе с Денисом Казанским»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

Россия 1. Программа передач на 30 апреля

03:50 Белое платье

05:33 Перерыв в вещании

06:15 Личные счёты

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены. Выпуск от 30 апреля

13:05 Петросян-шоу. Выпуск от 30 апреля

15:00 Бриллиантовая рука

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Любовь для бедных

03:10 Личные счёты

04:51 Перерыв в вещании

Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
Бриллиантовая рука

Матч!. Программа передач на 30 апреля

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. М. Перри - Л. Рокхолд

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. М. Перри - Л. Рокхолд

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Бадминтон. Кубок России. Прямая трансляция из Казани

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск)

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Лацио»

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Сочи» - «Торпедо» (Москва)

18:30 Все на Матч!

18:45 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область)

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Болонья» - «Ювентус»

23:45 Все на Матч!

00:30 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Трансляция из Омска

01:30 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань)

03:25 Новости

03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»

НТВ-Петербург. Программа передач на 30 апреля

04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники. Выпуск от 30 апреля

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор. Выпуск от 30 апреля

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Финал

00:00 Основано на реальных событиях. В орбитах звезд

02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии

ТВ-центр. Программа передач на 30 апреля

04:40 10 самых... Звёздные врунишки

05:05 Битва за наследство. Фильм 5-й

05:45 Геннадий Хазанов. Лицо под маской

06:30 Молодая жена

08:05 Некрасивая подружка-10-11. 1-я серия - «Палата №13»

08:50 Некрасивая подружка-10-11. 2-я серия - «Палата №13»

09:45 Некрасивая подружка-10-11. 3-я серия - «Ключ на дне озера»

10:30 Некрасивая подружка-10-11. 4-я серия - «Ключ на дне озера»

11:30 События

11:45 Укротительница тигров

13:40 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех без причины». Юмористический концерт

15:40 Ученица чародея. 1-я серия

16:30 Ученица чародея. 2-я серия

17:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»

18:15 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»

19:10 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»

20:00 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»

20:55 Чувство правды. 1-я серия

21:40 Чувство правды. 2-я серия

22:30 Чувство правды. 3-я серия

23:15 Чувство правды. 4-я серия

00:10 События

00:25 Шаг в бездну. 1-я серия

01:05 Шаг в бездну. 2-я серия

01:50 Шаг в бездну. 3-я серия

02:35 Шаг в бездну. 4-я серия

03:30 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

04:00 Великие обманщики. По ту сторону славы

04:35 Блеск и нищета советских миллионеров

Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Культура. Программа передач на 30 апреля

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Два клёна». «Исполнение желаний». «В некотором царстве...»

08:10 Вратарь

09:25 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:10 Старший сын

12:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Феодосий Яновский

12:50 Петербургские встречи. Художник Вера Мыльникова

13:30 Юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова

14:30 Три минуты тишины

14:35 Флибустьер

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:15 Больше, чем любовь. К 95-летию со дня рождения Юрия Яковлева

17:55 Гусарская баллада

19:30 Новости культуры

19:45 Красавец-мужчина

21:50 Пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства

23:10 Три минуты тишины

23:15 Флибустьер

01:15 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:55 Искатели. Мумия из Иваново

02:40 «Таракан». «Кот и Ко»

03:00 Перерыв в вещании

Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
Гусарская баллада

СТС. Программа передач на 30 апреля

02:35 Улётный экипаж

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 11-я серия

10:00 Ледниковый период

11:35 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

13:20 Ледниковый период-3: Эра динозавров

15:10 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

16:55 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

18:40 Живая сталь

21:10 Соник в кино

23:05 Новые мутанты

00:55 Милые кости

03:00 Улётный экипаж

РЕН ТВ. Программа передач на 30 апреля

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Сержант

20:40 Прогулка среди могил

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

ТНТ. Программа передач на 30 апреля

05:00 Открытый микрофон. 118-я серия

05:50 Открытый микрофон. 119-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

09:00 Битва пикников. 13-я серия

09:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия

10:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия

11:30 Однажды в России. Дайджесты-2023. 6-я серия

12:30 Ольга. Сезон 5. 74-я серия

13:00 Ольга. Сезон 5. 75-я серия

13:30 Ольга. Сезон 5. 76-я серия

14:00 Ольга. Сезон 5. 77-я серия

14:30 Ольга. Сезон 5. 78-я серия

15:00 Ольга. Сезон 5. 79-я серия

15:30 Ольга. Сезон 5. 80-я серия

16:00 Ольга. Сезон 5. 81-я серия

16:30 Ольга. Сезон 5. 82-я серия

17:00 Ольга. Сезон 5. 83-я серия

17:30 Ольга. Сезон 5. 84-я серия

18:00 Ольга. Сезон 5. 85-я серия

18:30 Ольга. Сезон 5. 86-я серия

19:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия

21:00 Шоу Воли. 3-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия

23:00 Однажды в России. 239-я серия

00:00 Я тебе не верю. 23-я серия

01:00 Я тебе не верю. 24-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 39-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 40-я серия

03:25 Студия Союз. 106-я серия

04:15 Студия Союз. 107-я серия

Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
Ольга

Домашний. Программа передач на 30 апреля

03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии

06:30 6 кадров

06:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

10:40 Соловейка. 1-я - 4-я серии

14:55 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 22-я - 26-я серии

23:45 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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