Появилась дополнительная информация о сиквеле «Звездных войн: Скайуокер. Восход»

Глава Lucasfilm рассказала о том, когда развернутся события фильма и появится ли в нем Люк Скайуокер.

Президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поделилась новыми сведениями о предстоящем продолжении «Звездных войн: Скайуокер. Восход», посвященном дальнейшей судьбе джедая Рей (Дэйзи Ридли). В интервью для IGN Кеннеди заявила, что события картины развернутся через 15 лет после окончания предыдущей картины:

«После окончания «Звездных войн: Скайуокер. Восход» прошло 15 лет. Мы находимся в поствоенной эпохе, времени, последовавшем за падением Первого ордена. Джедаи пребывают в смятении. Окружающие люди обсуждают то, кто такие джедаи, в чем их цель и что происходит с галактикой. Рей пытается восстановить Орден джедаев, основываясь на книгах и том, что она обещала Люку. Мы движемся в этом направлении».

Журналисты также спросили Кеннеди о том, появится ли в фильме покойный учитель Рей Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) в виде воспоминаний или призрака Силы. Она ответила, что не уверена в том, что создатели картины задействуют подобные ходы, но сама фигура Люка будет иметь для героини большое значение.

Постановщицей ленты выступит Шармин Обаид, получившая две премии «Оскар» за короткометражные документальные фильмы «Девушка в реке: Цена прощения» и «Спасая лица». Она станет первой женщиной-режиссером, снявшей полнометражную картину по «Звездным войнам».