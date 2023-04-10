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Киноафиша Новости Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»

Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»

10 апреля 2023 14:19
Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»

Продолжение точно будет.

«Миротворец» стал хитом стрим-сервиса HBO Max, поэтому дерзкий телекомикс с Джоном Синой оперативно был продлен на второй сезон. Предполагалось, что все эпизоды продолжения напишет и самостоятельно поставит Джеймс Ганн, после того как он выпустит «Стражей Галактики. Часть 3», а само производство стартует до конца этого года. Однако эти планы были актуальны до тех пор, пока Ганн и продюсер Питер Сафран не возглавили DC Studios.

Теперь на Ганна возложена большая нагрузка по планированию киновселенной DC, а в качестве своего следующего режиссерского проекта он выбрал «Супермена: Наследие». Из-за этого многие поклонники начали переживать о судьбе «Миротворца», но недавно кинематографист развеял сомнения. В своем микроблоге Ганн лаконично сообщил, что второй сезон обязательно состоится, но его придется подождать несколько дольше — новые серии будут выпущены на стриминге после нового «Супермена».

Стартовым проектом перезагруженной супергеройской франшизы станет мультсериал «Существа-коммандос», а после него выйдет упомянутый «Супермен: Наследие». В первую фазу вселенной Ганна, получившую название «Боги и Монстры», входит также сериал «Уоллер», который является спин-оффом «Миротворца». Вместе с Виолой Дэвис в нем появится ряд других знакомых актеров.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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