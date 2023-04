HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге

Телеканал HBO объявил о том, что разрабатывает спин-офф «Игры престолов», получивший название A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight («Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»). Анонс был сделан в рамках презентации будущих проектов Warner Bros. Discovery для прессы и инвесторов 12 апреля.

Шоу будет основано на книжной серии Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которой разворачивается за 90 лет до событий «Игры престолов» и повествует о приключениях сира Дункана Высокого (Дунк) и молодого короля Эйгона V Таргариена (Эгг). Этот цикл на данный момент состоит из трех рассказов: «Межевого рыцаря» (1998), «Присяжного рыцаря» (2003) и «Таинственного рыцаря» (2010). В 2015 году они были опубликованы в общем сборнике под названием A Knight of the Seven Kingdoms.

Официальный синопсис проекта гласит:

«За сто лет до событий «Игры престолов» по Вестеросу бродили два необычных героя… молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его низкорослый оруженосец Эгг. Действие разворачивается в эпоху, когда род Таргариены еще удерживают Железный трон, а память о последнем драконе еще будоражит умы живых людей. Великая судьба, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных и несравненных друзей».

Мартин выступает сценаристом шоу, а также является его исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом, каждый из которых ранее уже работал над проектами во вселенной «Игры престолов».