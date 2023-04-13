Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге

HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге

13 апреля 2023 10:42
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге

Действие развернется за 90 лет до «Игры престолов», а главными героями выступят наивный рыцарь и его низкорослый оруженосец.

Телеканал HBO объявил о том, что разрабатывает спин-офф «Игры престолов», получивший название A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight («Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»). Анонс был сделан в рамках презентации будущих проектов Warner Bros. Discovery для прессы и инвесторов 12 апреля.

Шоу будет основано на книжной серии Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которой разворачивается за 90 лет до событий «Игры престолов» и повествует о приключениях сира Дункана Высокого (Дунк) и молодого короля Эйгона V Таргариена (Эгг). Этот цикл на данный момент состоит из трех рассказов: «Межевого рыцаря» (1998), «Присяжного рыцаря» (2003) и «Таинственного рыцаря» (2010). В 2015 году они были опубликованы в общем сборнике под названием A Knight of the Seven Kingdoms.

Официальный синопсис проекта гласит:

«За сто лет до событий «Игры престолов» по Вестеросу бродили два необычных героя… молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его низкорослый оруженосец Эгг. Действие разворачивается в эпоху, когда род Таргариены еще удерживают Железный трон, а память о последнем драконе еще будоражит умы живых людей. Великая судьба, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных и несравненных друзей».

Мартин выступает сценаристом шоу, а также является его исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом, каждый из которых ранее уже работал над проектами во вселенной «Игры престолов».

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Тест: какой ты пришелец из кино? Тест: какой ты пришелец из кино? Читать далее 12 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Читать далее 13 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 13 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Related video