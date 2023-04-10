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Киноафиша Новости Джонни Депп влюбляется в Майвенн в трейлере исторического фильма «Жанна Дюбарри»

Джонни Депп влюбляется в Майвенн в трейлере исторического фильма «Жанна Дюбарри»

10 апреля 2023 10:40
Джонни Депп влюбляется в Майвенн в трейлере исторического фильма «Жанна Дюбарри»

Картина станет первым крупным проектом Деппа с момента окончания его судебного разбирательства с Эмбер Херд.

Интернет-портал FilmsActu опубликовал трейлер исторической драмы «Жанна Дюбарри». Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп («Великий»), Майвенн («Смелость любить»), Мельвиль Пупо («Брат и сестра») и Пьер Ришар («Трое старых друзей»).

Действие разворачивается в XVIII веке. В центре истории — простая молодая девушка из рабочего класса Жанна (Майвенн), использующая свой ум и обаяние для того, чтобы подниматься по социальной лестнице. Благодаря упорному труду и ловком манипуляциям героиня становится фавориткой короля Людовика XV (Депп), даже не подозревающего о ее сомнительном происхождении. Близость с Жанной помогает монарху вернуть угасшую страсть к жизни.

Постановщицей фильма выступила сама Майвенн, наиболее известная по картинам «Полис» и «Мой король», удостоенным номинаций на «Золотую пальмовую ветвь». Она также написала сценарий в соавторстве с Тедди Лусси-Модесте, ранее работавшим драмами «Мое лето с Софи» и «Цена успеха».

«Жанна Дюбарри» станет первым крупным проектом Деппа с момента окончания его скандального судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд. Ранее Херд обвинила Деппа во множестве эпизодов домашнего насилия, однако суд посчитал ее заявления клеветой и обязал выплатить актеру компенсацию. Карьера Деппа сильно пострадала от данной судебной тяжбы, однако, судя по всему, теперь он готов полноценно вернуться на экраны.

Премьера «Жанны Дюбарри» состоится 16 мая.

Фото: FilmsActu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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