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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер вестерна Джейсона Момоа «Последняя охота»

Появился дублированный трейлер вестерна Джейсона Момоа «Последняя охота»

18 апреля 2023 15:03
Появился дублированный трейлер вестерна Джейсона Момоа «Последняя охота»

Фильм о влюбленных, скрывающихся в пустыне от преследователей.

Прокатная компания Capella Film выпустила официальный локализованный трейлер вестерна «Последняя охота», вдохновленного реальной историей, впоследствии ставшей легендой. Одну из главных ролей в картине сыграл звезда «Аквамена» и «Форсажа 10» Джейсон Момоа. Цифровой релиз ленты состоится уже на следующей неделе — 27 апреля.

Действие развернется в начале XX на закате эпохи Дикого Запада. В центре сюжета — юный ковбой по имени Уилли и его возлюбленная Карлотта, которая является дочкой местного вождя племени коренных американцев. Отец Карлотты запрещает парню с ней встречаться. Между Уилли и вождем происходит стычка, в результате которого индеец погибает из-за роковой случайности. Опасаясь расправы, молодые люди вдвоем бросаются в бега, а на их поиски отправляется вооруженный отряд шерифов и опытные охотники за головами. Чтобы спастись, паре нужно каким-то образом перехитрить преследователей и не погибнуть в выжженной солнцем пустыне Мохаве.

В актерском составе также задействованы Мартин Сенсмейер, Зан Маккларнон, Маинеи Киминака, Рауль Макс Трухильо, Уэйд Уильямс и Лили Гладстоун, которую осенью можно будет увидеть в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Сценарий «Последней охоты» написали Томас Па’а Сиббетт («Дикий») и сам Момоа. Режиссером выступил Кристиан Камарго («Дни и ночи»).

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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