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Киноафиша Новости Джейсон Момоа атакует семью Вина Дизеля во втором трейлере «Форсажа 10»

Джейсон Момоа атакует семью Вина Дизеля во втором трейлере «Форсажа 10»

20 апреля 2023 10:04
Джейсон Момоа атакует семью Вина Дизеля во втором трейлере «Форсажа 10»

Вместе с выпуском нового ролика студия Universal раскрыла имя режиссера финальной части франшизы.

Кинокомпания Universal выпустила новый динамичный трейлер долгожданного гоночного боевика «Форсаж 10».

В новой части франшизы к главным ролям вернулись Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, Джейсон Стэйтем, Сон Ган и другие. К ним также присоединились Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон, Хелен Миррен и Рита Морено.

По сюжету, Доминик Торетто (Дизель) и его семья встречают самого опасного противника из всех, с кем им приходилось сталкиваться, — Данте (Момоа). Некогда герои разрушили наркоимперию его отца, и спустя 12 лет, тщательно подготовившись к противостоянию с Торетто, он приводит в действие свой план отмщения. Борьба с Данте вынуждает Доминика и его команду отправится в путешествие по самым разным уголкам мира, включая Лос-Анджелес, Рим, Бразилию, Лондон, Португалию и Антарктиду. Со временем герой понимает, что конечной целью плана злодея является его восьмилетний сын Брайан (Лео Абело Перри).

Режиссером выступил Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»). Вместе с выпуском нового ролика студия Universal объявила о том, что Летерье был назначен постановщиком будущей одиннадцатой части «Форсажа», которая станет финалом саги Торетто. Изначально режиссером десятой и одиннадцатой частей должен был выступить Джастин Лин, но он покинул оба проекта из-за творческих разногласий.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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