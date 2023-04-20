Джейсон Момоа атакует семью Вина Дизеля во втором трейлере «Форсажа 10»

Кинокомпания Universal выпустила новый динамичный трейлер долгожданного гоночного боевика «Форсаж 10».

В новой части франшизы к главным ролям вернулись Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, Джейсон Стэйтем, Сон Ган и другие. К ним также присоединились Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон, Хелен Миррен и Рита Морено.

По сюжету, Доминик Торетто (Дизель) и его семья встречают самого опасного противника из всех, с кем им приходилось сталкиваться, — Данте (Момоа). Некогда герои разрушили наркоимперию его отца, и спустя 12 лет, тщательно подготовившись к противостоянию с Торетто, он приводит в действие свой план отмщения. Борьба с Данте вынуждает Доминика и его команду отправится в путешествие по самым разным уголкам мира, включая Лос-Анджелес, Рим, Бразилию, Лондон, Португалию и Антарктиду. Со временем герой понимает, что конечной целью плана злодея является его восьмилетний сын Брайан (Лео Абело Перри).

Режиссером выступил Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»). Вместе с выпуском нового ролика студия Universal объявила о том, что Летерье был назначен постановщиком будущей одиннадцатой части «Форсажа», которая станет финалом саги Торетто. Изначально режиссером десятой и одиннадцатой частей должен был выступить Джастин Лин, но он покинул оба проекта из-за творческих разногласий.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.