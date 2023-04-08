Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец»

«Не бывает неподходящего времени, чтобы вспомнить о ‘Властелине колец’», – подумали мы и сделали тест для всех, кто хочет побороться за звание абсолютного гуру во всем, что касается легендарной трилогии Питера Джексона. Но предупреждаем: цитаты мы подобрали порой не самые очевидные, да еще и залезли в режиссерские версии фильмов. Может быть, ты решишь пересмотреть трилогию прежде, чем возьмешься за наш тест, хотя, конечно, истинному фанату не должно составить труда ответить на все вопросы без подготовки. С другой стороны, пересмотреть франшизу – это всегда отличная идея, так что мы не осуждаем.