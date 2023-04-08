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Киноафиша Новости Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец»

Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец»

8 апреля 2023 12:00
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец»

Советуем быть внимательнее – тест коварный.

«Не бывает неподходящего времени, чтобы вспомнить о ‘Властелине колец’», – подумали мы и сделали тест для всех, кто хочет побороться за звание абсолютного гуру во всем, что касается легендарной трилогии Питера Джексона. Но предупреждаем: цитаты мы подобрали порой не самые очевидные, да еще и залезли в режиссерские версии фильмов. Может быть, ты решишь пересмотреть трилогию прежде, чем возьмешься за наш тест, хотя, конечно, истинному фанату не должно составить труда ответить на все вопросы без подготовки. С другой стороны, пересмотреть франшизу – это всегда отличная идея, так что мы не осуждаем.

Алена Попова
Алена Попова
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