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Киноафиша Новости KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

21 апреля 2023 13:28
KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

Комедийная драма о поисках любви, когда уже за тридцать.

Онлайн-кинотеатр KION объявил официальную дату премьеры своего нового оригинального сериала — откровенной и ироничной комедийной драмы о поисках любви «Отчаянная невеста». Все эпизоды пятисерийного шоу выйдут 4 мая.

Главная героиня — влюбчивая 33-летняя документалистка Алиса (Анна Зайцева). Она состоит в отношениях с женатым мужчиной Лукасом (Пьер Бурель) и убеждена, что он вот-вот ради нее разведется, однако ее мечты рушатся после известия о том, что супруга любовника ожидает третьего ребенка. Дальше происходит скандальный разрыв. Кроме того, мать Алисы накручивает ее, говоря дочке, что в ее возрасте нужно торопиться заводить семью, иначе момент будет упущен.

KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

Алиса заключает со своей мамой соглашение, суть которого сводится к следующему: в течение года Алиса должна выйти замуж и забеременеть, а если она не успеет найти избранника, то ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов). Последний приходится сыном маминой подруги и ему также не везет в любви, но отсутствие отношений он компенсирует просмотром порно. Раскрепощенная и открытая к сексуальным экспериментам Алиса намерена найти мужчину, подходящего ей как в духовном, так и в физическом плане. Поиски идеального кандидата девушка решает запечатлеть на камеру, а после этого превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

В актерский состав шоу также вошли Юлия Ауг, Михаил Евланов, Игорь Черневич и другие. Помимо ведущей роли, Анна Зайцева выступила автором сценария и режиссером. Вместе с KION производством занималась компания WISH Media.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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