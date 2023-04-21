KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»

Онлайн-кинотеатр KION объявил официальную дату премьеры своего нового оригинального сериала — откровенной и ироничной комедийной драмы о поисках любви «Отчаянная невеста». Все эпизоды пятисерийного шоу выйдут 4 мая.

Главная героиня — влюбчивая 33-летняя документалистка Алиса (Анна Зайцева). Она состоит в отношениях с женатым мужчиной Лукасом (Пьер Бурель) и убеждена, что он вот-вот ради нее разведется, однако ее мечты рушатся после известия о том, что супруга любовника ожидает третьего ребенка. Дальше происходит скандальный разрыв. Кроме того, мать Алисы накручивает ее, говоря дочке, что в ее возрасте нужно торопиться заводить семью, иначе момент будет упущен.

Алиса заключает со своей мамой соглашение, суть которого сводится к следующему: в течение года Алиса должна выйти замуж и забеременеть, а если она не успеет найти избранника, то ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов). Последний приходится сыном маминой подруги и ему также не везет в любви, но отсутствие отношений он компенсирует просмотром порно. Раскрепощенная и открытая к сексуальным экспериментам Алиса намерена найти мужчину, подходящего ей как в духовном, так и в физическом плане. Поиски идеального кандидата девушка решает запечатлеть на камеру, а после этого превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

В актерский состав шоу также вошли Юлия Ауг, Михаил Евланов, Игорь Черневич и другие. Помимо ведущей роли, Анна Зайцева выступила автором сценария и режиссером. Вместе с KION производством занималась компания WISH Media.