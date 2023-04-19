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Киноафиша Новости Юэн Макгрегор сыграет автодилера под прикрытием в сериале о борьбе ФБР с мафией

Юэн Макгрегор сыграет автодилера под прикрытием в сериале о борьбе ФБР с мафией

19 апреля 2023 14:18
Юэн Макгрегор сыграет автодилера под прикрытием в сериале о борьбе ФБР с мафией

В основу проекта Amazon легла реальная история, произошедшая в 1970 годах.

Юэн Макгрегор договорился насчет главной роли в очередном многосерийном проекте. Как передает Variety, актер сыграет в новом драматическом сериале от Amazon Prime Video, получившем рабочее название «Лоди» (Lodi). Сюжет грядущего шоу вдохновлен реальной историей, изложенной три года назад в статье Эндрю Даббинса для цифрового журнала Alta online.

Действие развернется в 1977 году, а в центре повествования окажется продавец автомобилей по имени Лу (Макгрегор). Главному герою предстоит пройти путь от обыкновенного жителя американской провинции до информатора ФБР, внедренного в мафиозную организацию. Жизнь главного героя меняется, когда некий гангстер предлагает перекупить дилерский центр Cadillac, в котором работает Лу. Со временем осведомитель постепенно внедряется в мир организованной преступности и даже принимает участие в многомиллионных махинациях.

Шоураннером выступает Тимоти Гринберг («Ужиться с самим собой», «В объезд»). Макгрегор задействован также в качестве исполнительного продюсера. Производство вместе с Amazon Studios курируют компания Entertainment One (eOne).

В числе последних многосерийных проектов Макгрегора — шоу «Холстон» (Netflix) и «Оби-Ван Кеноби» (Disney+). Сейчас он снимается в мини-сериале по роману Амора Тоулза «Джентльмен в Москве» (Showtime/Paramount+).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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