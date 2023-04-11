«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения

«Кинопоиск» официально поменял количество карточек сериала «Триггер» с двух на три, тем самым подтвердив, что продолжению сериала об эксцентричном психотерапевте Артеме Стрелецком все-таки быть. Скорее всего, действие третьего сезона развернется после событий полнометражного фильма, связанного с проектом, который должен выйти уже этой осенью. Рассказываем все, что известно о продолжении «Триггера» на данный момент.

Как завершился второй сезон «Триггера»?

Далее возможны спойлеры!

Зрители, наконец, узнали, что произошло после событий первого сезона. В продолжении случился временной скачок, и некоторые ситуации до последнего оставались за кадром. Стрелецкий, который привык всех спасать и за это нередко расплачивался и получал резкие высказывания в свой адрес, оказался в коме на больничной койке после избиения Николаем. Его близкие по очереди навещали его и просили вернуться, чтобы помочь им справиться с проблемами, которые он всегда технично решал. После того как Стрелецкий пришел в себя, он какое-то время провел в частной психиатрической клинике, которую оплачивал Денис. Там же, на встрече со следователем, он узнал, что его бывшая пациентка Валерия умерла при неизвестных обстоятельствах. Артем выходит из клиники, чтобы разобраться в произошедшем.

Также он возобновляет практику и начинает принимать пациентов. В этом сезоне проблемы, с которыми Стрелецкий помогает своим клиентам, становятся настолько более накаленными и сложными, что даже прославленный психотерапевт ошибается в диагнозах, а его жизнь держится на волоске. Параллельно с работой и расследованием дела Леры он пытается справиться со злостью на отца и бывшую жену Дашу, которая родила от Стрелецкого-старшего ребенка. Артем выясняет, что ни его отец, ни Денис, ни даже Николай, который долгое время пытался с ним расквитаться, непричастны к смерти его бывшей пациентки.

«Триггер»: когда выйдет фильм и о чем он будет

В финале он узнает, что Лера пошла на крайние меры, чтобы вытащить его из клиники. Стрелецкий долгое время игнорировал ее и старался прекратить общение, с чем женщина не смогла смириться. Лера попросила о помощи Дашу, которая в итоге и совершила преступление. В последних сериях она приходит сдаваться следователю, а после зрители видят ее в тюрьме. Стрелецкий взял на себя опеку над сыном Даши Кирюшей, так как его отец узнал о прогрессирующей болезни Альцгеймера. В финальных кадрах мальчик называет Артема папой.

Триггер

Будет ли продолжение «Триггера»?

Продолжение выйдет в формате полнометражного фильма. О выходе 3 сезона пока комментариев не давалось.

Премьера полнометражной картины «Триггер» состоится предположительно состоится осенью этого года. О фильме пока точной информации нет, но есть вероятность, что его будут показывать в кинотеатрах по примеру «Мажора». Режиссером выступит Александра Ремизова.

Зрители больше узнают о внутреннем мире Артема Стрелецкого, а также о его отношениях с матерью. В продолжении примет участие Виктория Маслова, которая сыграла Леру. В каком формате героиню вернут в историю – пока неизвестно. Зрители строят предположения, что Лера осталась в живых, так как ее смерть не показали, единственная сцена с гробом вызвала много вопросов, а в финале она и вовсе пришла на свидание к Даше в тюрьму. Существуют также мнения, что героиня может мелькать в воспоминаниях других персонажей.

Любовные отношения Артема Стрелецкого заиграют новыми красками, так как в конце второго сезона он расстался с Александрой. Девушка стала принимать терапию, чтобы справиться с биполярным расстройством, и начала новую жизнь. В продолжении «Триггера» Артем встретит новую любовь, которую сыграет Ирина Старшенбаум.