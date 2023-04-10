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Киноафиша Новости Тимоти Шаламе будет лично исполнять песни в байопике о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе будет лично исполнять песни в байопике о Бобе Дилане

10 апреля 2023 13:50
Тимоти Шаламе будет лично исполнять песни в байопике о Бобе Дилане

По словам режиссера, съемки начнутся в августе этого года.

Режиссер Джеймс Мэнголд уже давно разрабатывает биографический фильм о Бобе Дилане, в котором легенду фолка сыграет Тимоти Шаламе. В рамах фестиваля Star Wars Celebration постановщик в беседе с Collider подтвердил, что проект по-прежнему актуален и продвигается к съемкам. Также кинематографист заявил, что песни Шаламе будет исполнять самостоятельно:

«Конечно, он будет петь. Это удивительное время в американской культуре и история Боба — молодого 19-летнего Боба Дилана, приехавшего в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане и за три года ставшего мировой сенсацией. Его приняли в семью фолка в Нью-Йорке, и очень скоро он всех их превзошел. Его звезда взлетела невообразимо высоко. Это интересная и правдивая история о том увлекательном периоде в истории американской сцены. Там будут разные персонажи, от Вуди Гатри до Боба Дилана, от Пита Сигера до Джоан Баэз. Всем нашлось место в фильме».

Изначально байопик назывался «Уход в электрику» (Going Electric) в связи с моментом, когда музыкант увлекся рок-н-роллом, сменив классическую акустическую гитару на электрическую. Теперь проект носит название «Совершенно незнакомый» (A Complete Unknown). По словам Мэнголда, производство стартует в августе этого года.

Сейчас режиссер готовится к премьере пятой части «Индианы Джонса», а после байопика о Дилане он поставит кинокомикс DC «Болотная тварь» и новый фильм по вселенной «Звездных войн», в котором речь пойдет о первых джедаях.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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