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Киноафиша Новости Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца»

Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца»

20 апреля 2023 12:11
Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца»

Новая часть шоу разочаровала многих фанатов «Звездных войн».

Вчера, 19 апреля, на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера финальной восьмой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». К своим ролям в продолжении шоу вернулись Педро Паскаль («Одни из нас»), Кэти Сакхофф («Звездный крейсер Галактика»), Джанкарло Эспозито («Пацаны»), Пол Ли («Частные сыщики»), Омид Абтахи («Американские боги») и другие.

Третий сезон во многом разочаровал фанатов, которые сочли новые серии «отстраненными», «неудовлетворительными», «неряшливыми» и попросту «плохими». В данный момент рейтинг его одобрения от рядовых зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет лишь 50%.

Причина всеобщего недовольства кроется в том, что новая часть сериала во многом отошла от привычной концепции. Вместо незамысловатой истории о приключениях Дина (Паскаль) и Грогу, зрители получили сюжет о глубоком погружении в мифологию мандалорского народа, который оказался неинтересен большей части аудитории. Кроме того, фанаты отметили, что из-за постоянного присутствия на экране множества мандалорцев, не снимающих свои шлемы в угоду древнему обычаю, персонажи начали сливаться в одну безжизненную массу. Также многие посетовали на оборванность некоторых сюжетных линий, например, истории о попытках клонировать Грогу.

С другой стороны, фанатам пришлась по душе развязка линии Бо-Катан (Сакхофф), объединившей разрозненных мандалорцев для борьбы с моффом Гидеоном (Эспозито), который выстроил себе базу на руинах их родной планеты. Также многим понравились эпизоды, в которых Дин объединяет силы с рейнджером Новой Республики Карсоном Тевой для выслеживания остатков Империи на внешнем краю галактики.

Так или иначе, финал третьего сезона ознаменовал собой завершение важной вехи в истории «Мандалорца». Главным символом ее окончания стала одна из заключительных сцен восьмой серии, в которой Дин официально признал Грогу своим приемным сыном и учеником.

В ближайшем будущем фанатов «Звездных войн» также ожидает сериал «Асока» о приключениях джедая Асоки Тано (Розарио Доусон). Премьера шоу состоится в августе этого года.

Фото: Disney+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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